ООН грозит финансовый коллапс из-за долгов США и Китая: в WSJ раскрыли суммы

Организация Объединенных Наций столкнулась с серьезным финансовым кризисом. Причина заключается в задержках платежей от двух крупнейших доноров – США и Китая – которые финансируют ООН более чем на 40%.

Видео дня

Из-за финансовых трудностей в ООН уже закрыта часть офисов, сокращено около 3 тыс. должностей в секретариате, ограничены расходы на миротворческие операции, а вывод контингентов из отдельных регионов ускорили. Подробности сообщает The Wall Street Journal.

ООН сокращает расходы из-за кризиса

По данным издания, ООН столкнулась с серьезным финансовым кризисом из-за задержек платежей со стороны США и Китая. Эти государства являются крупнейшими донорами организации, они обеспечивают около 42% базового бюджета ООН.

Сейчас, пишет WSJ, США задолжали ООН более четырех миллиардов долларов. Одновременно они сократили участие в ряде программ, включая Всемирную организацию здравоохранения.

Китай, который недавно уплатил ООН 850 миллионов долларов, все еще должен организации около 455 миллионов.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация участвует в "гонке к банкротству" и может столкнуться с нехваткой средств уже к середине августа.

Из-за дефицита финансирования в ООН уже начали масштабное сокращение расходов: закрываются офисы, упразднены около трех тысяч должностей в секретариате, урезаны расходы на переводческие службы и миротворческие операции.

Организация также ускоряет вывод контингентов из отдельных регионов и задерживает выплаты странам, которые предоставляют военнослужащих для миссий миротворцев.

Ситуацию осложняет структура финансирования ООН. Организация не может брать кредиты, а значительная часть расходов идет на персонал. При этом государства-члены чаще расширяют полномочия и программы ООН, чем соглашаются на их сокращение.

Вашингтон заявляет, что не отказывается от поддержки многосторонних институтов, но требует масштабных реформ и повышения эффективности расходов.

Дополнительное давление на бюджет организации создает сокращение взносов со стороны других доноров, включая Великобританию, Германию, Швецию и Нидерланды.

Как сообщал OBOZ.UA, у Трампа хотят дать Орбану высокую должность в ООН. По данным медиа, так Вашингтон стремится обеспечить экс-премьера Венгрии иммунитетом от судебных преследований, которым Орбан может подвергнуться за содеянное во время многолетнего правления.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!