"Они творят историю": названы лауреаты премии Сахарова "За свободу мысли"

Премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" в 2023 году посмертно получила 22-летняя жительница Ирана Махси Амини, которая умерла после избиения силовиками из-за неправильного ношения хиджаба. Также премию получило иранское движение "Женщины, жизнь, свобода!", образовавшееся после убийства Махси Амини.

Лауреатов 19 октября объявил Европейский парламент, о чем пресс-служба сообщила на сайте ЕП. Добавим: в 2022-м премия была присвоена "мужественному украинскому народу". Это отличие вручается за защиту прав человека, соблюдение международного законодательства.

Иранскую курдку Махсу Амини полиция нравов задержала в сентябре 2022 года. 16-го числа того же месяца, спустя несколько дней после избиения сотрудниками силовых структур, девушка умерла в больнице. Официальный Тегеран отрицает вину своих "правоохранителей" в этом.

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Президент Европейского парламента Роберта Метсола, которая объявила победителя в зале пленарных заседаний в Страсбурге (Франция), заявила: "Жестокое убийство 22-летней Джины Махсы Амини стало поворотным моментом. Оно положило начало женскому движению, которое творит историю".

Участники движения "Женщины, жизнь, свобода!" устраивали протесты в Иране в течение многих месяцев несмотря на преследования со стороны властей. В ходе акций погибли более 550 демонстрантов, семь мужчин были казнены.

Председатель комитета ЕП по иностранным делам Дэвид Макалистер отметил, что Европарламент "поддерживает всех, кто посвящает свою жизнь защите демократических ценностей во всем мире".

Премию Сахарова, названную в честь советского правозащитника и диссидента, вручают с 1988 года. Она предполагает денежное вознаграждение в размере 50 тысяч евро.

Как ранее писал OBOZ.UA,Нобелевскую премию мира 2023 получила иранская правозащитница Наргес Мохаммади за ее борьбу против угнетения женщин в Иране. Она находится в тюрьме. В целом силовики 13 раз арестовывали правозащитницу. Ее приговорили к 31 году за решеткой и 154 ударам кнутом.

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