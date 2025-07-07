'Израиль не позволит ХАМАС выжить в Газе': Нетаньяху сделал громкое заявление о мирном соглашении

Иерусалим работает над соглашением о прекращении огня в секторе Газа на собственных условиях. Власти страны не одобрят соглашение, условия которого в конечном итоге позволят ХАМАСу остаться в анклаве.

Видео дня

Об этом 6 июля заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он пообщался с журналистами в аэропорту перед тем, как сесть в самолет и отправиться в Вашингтон, передает The Times of Israel.

"Мы уже изменили Ближний Восток до неузнаваемости, и теперь у нас есть шанс обеспечить великое будущее государству Израиль, народу Израиля и всему Ближнему Востоку", – сказал глава правительсва.

Премьер ясно дал понять, что соглашения о режиме "тишины" и освобождении заложников не будет, если детали сделки не удовлетворят Израиль. Он работает над соглашением "на условиях, с которыми мы можем согласиться", как высказался Нетаньяху.

Он заявил, что в Вашингтоне поблагодарит президента США Дональда Трампа за "решительную поддержку" во время 12-дневной войны Израиля против "нашего общего врага" – Ирана.

Как отметил премьер, Исламская Республика Иран определила своей целью уничтожение Израиля. "В течение многих лет мы боялись, что мы будем делать с Ираном и сможем ли мы победить Иран. Наши героические пилоты летали в небе Ирана", – сказал Нетаньяху, похвалив ЦАХАЛ, "Моссад" и все ветви израильских сил обороны.

Израиль также действовал над Ливаном, добавил политик: "Там мы тоже годами беспокоились о том, что сделает "Хезболла" и как мы сможем это преодолеть. Мы это преодолели". И, помимо этого, Израиль нанес удар по террористам ХАМАСа, указал Нетаньяху.

По его словам, сейчас у Израиля есть и большая ответственность, и новые возможности. Существует обязательство "сохранить достижение" и гарантировать, что Иран не возобновит свои усилия по созданию ядерного оружия.

Что касается Газы, то страна достигла "великих достижений", но еще предстоит "выполнить множество миссий".

"На сегодняшний день мы вернули 205 из 255 заложников, 144 из них живы. Осталось 20 живых заложников и 30 погибших. Я полон решимости, мы полны решимости освободить их всех", – заверил премьер-министр.

"И мы полны решимости гарантировать, что Газа больше не будет представлять угрозу Израилю. Это значит, что мы не допустим ситуации, которая поощряет больше похищений, больше убийств, больше казней, больше вторжений. Это означает одно: ликвидация военных и правительственных возможностей ХАМАС. ХАМАСа там не будет", – заверил он.

Нетаньяху назвал три миссии: освобождение и возвращение всех заложников, живых и павших; уничтожение возможностей ХАМАС, "чтобы вышвырнуть его оттуда"; гарантирование, что сектор Газы больше не будет угрозой для Израиля.

Все это будет достигнуто "благодаря мужеству наших воинов, стойкости израильского народа и в результате правильных, смелых решений, которые мы приняли благодаря поддержке армии гражданами Израиля".

Как писал OBOZ.UA, в субботу, 5 июля, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые появился на публике с момента 12-дневной войны с Израилем. Он покинул свой бункер, чтобы посетить религиозное мероприятие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!