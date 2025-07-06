Переговоры по заложникам: Нетаньяху раскритиковал изменения в договоре, которые предлагает ХАМАС

Изменения в соглашение по заложникам, которые предложила террористическая группировка ХАМАС, для Израиля неприемлемы. Но израильская переговорная группа уже сегодня, 6 июля, все равно прибудет в Катар для продолжения переговоров по заложникам.

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Такое заявление сделал офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Как отмечается, глава израильского правительства приказал принять приглашение на переговоры и "продолжить контакты по возвращению наших заложников".

"Изменения, которые ХАМАС стремится внести в катарское предложение, были переданы нам прошлой ночью и являются неприемлемыми для Израиля", – заявил он.

Переговоры продолжатся на условиях, ранее принятых обеими сторонами, добавили у Нетаньяху.

У премьера не сообщили, какие именно условия предложили террористы на этот раз. В свою очередь их обнародовали израильские масс-медиа.

В частности, ХАМАС стремится к трем основным изменениям. В первую очередь террористы хотят, чтобы в соглашении было указано, что переговоры о постоянном прекращении огня будут продолжаться до достижения соглашения.

Вторым требованием ХАМАС является возобновление распределения гуманитарной помощи в Газе через механизмы Организации Объединенных Наций и других международных гуманитарных организаций.

Третьим является отход в Газе Армии обороны Израиля на позиции, которые она занимала до срыва предыдущей договоренности о прекращении огня, которая была достигнута в марте.

Напомним, что в начале или в середине июля Нетаньяху намерен прибыть в Вашингтон – на фоне усилий американского лидера Дональда Трампа и его администрации в вопросе прекращения боев в секторе Газа, продвижения усилий по нормализации отношений с Саудовской Аравией, Индонезией и другими возможными партнерами по Авраамскому соглашению.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом прорыва в переговорах по освобождению военнопленных и заложников между Израилем и террористической группировкой ХАМАС нет. Несмотря на оптимизм президента США, каждая из сторон до сих пор придерживается собственной позиции и не желает идти на компромисс.

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