'Очень вредит безопасности страны': вице-премьер осудил подстрекательство против украинцев в Польше

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что граница польской безопасности сейчас проходит там, где проходит украинско-российский фронт. По его словам, те, кто подстрекает к вражде против украинцев в Польше, серьезно вредят интересам государства.

Об этом сообщает польское издание Onet.pl, цитируя слова министра, сказанные во время выступления в городе Бржесь-Куявский. Косиняк-Камыш также комментировал вопрос сотрудничества между США и Украиной по поставкам ракет Tomahawk, отметив, что это вооружение необходимо не только Украине, но и важно для безопасности самой Польши.

Польская безопасность на линии фронта

Политик подчеркнул, что общество не должно "уставать от войны" и забывать, где на самом деле пролегла граница спокойствия для Европы. По его словам, если Украина потерпит поражение, то регион останется без стабильности, а вопрос исторической памяти, в частности относительно Волыни, останется нерешенным.

"Стоит повторять, где лежит граница польской безопасности. Сегодня она там, где фронт украинско-российской войны. Если Украина проиграет, не будет больше ни мира, ни безопасного будущего в нашем регионе", – сказал Косиняк-Камыш.

"Реакция государства – не привычка к войне"

Вице-премьер отметил, что нынешняя "рация состояния" Польши – обеспечить, чтобы Украина не проиграла войну. За каждый день, который можно использовать для укрепления обороны, нужно бороться, ведь, по его словам, "мы немного привыкли к войне, а к войне привыкать нельзя".

Он также обратил внимание на опасные тенденции в политической среде, которые пытаются играть на антагонизмах. "У нас есть среды, которые выносят на свои флаги антисемитизм и антипатию к украинцам. Это очень вредит делу польской безопасности", – подчеркнул Косиняк-Камыш.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Польша достигла предела своих возможностей приема беженцев из Украины, поэтому власти планируют сосредоточиться на интеграции тех, кто уже въехал, в частности через систему образования. Поэтому новые беженцы могут столкнуться с отказами или бюрократическими барьерами. Он отметил, что это право государства – кому оказывать помощь и в каком объеме.

