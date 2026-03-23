Общие интересы и вызовы: Германия и Япония договорились усилить оборонное сотрудничество

Министры обороны Германии Борис Писториус и Японии Синдзиро Коидзуми договорились усилить сотрудничество в сфере обороны во время переговоров в военно-морской базе Йокосука вблизи Токио. Стороны согласились активизировать обмен опытом, совместные учения и взаимодействие между вооруженными силами уже в ближайшее время.

Видео дня

Об этом заявили сами участники переговоров по итогам встречи, которая состоялась на базе ВМС Японии. Писториус подчеркнул, что безопасность Индо-Тихоокеанского региона напрямую связана с безопасностью Европы, а Коидзуми подчеркнул: "Почти невозможно самостоятельно справиться с международными вызовами".

Обе стороны указали на необходимость долгосрочного сотрудничества, а не только взаимодействия в кризисные периоды.

Общие угрозы и вызовы

Министры обратили внимание на рост рисков безопасности в различных регионах мира. Писториус отдельно упомянул Северную Корею, которая, по его словам, представляет все большую угрозу, в частности из-за поддержки России в войне против Украины. Он отметил, что такое сотрудничество дает Пхеньяну боевой опыт и одновременно повышает риски для Японии.

Кроме того, в Токио обеспокоены связями Северной Кореи с Россией и Китаем. Германия, по словам Писториуса, внимательно следит за ситуацией вместе с японскими партнерами. Коидзуми в ответ подчеркнул важность доверия между странами и добавил, что такое взаимодействие укрепляет сдерживание в регионе.

Расширение военного сотрудничества

Стороны договорились упростить обмен военнослужащими и углубить практическое взаимодействие. Уже сейчас представитель Бундесвера работает в международном координационном центре в Йокосуке, который действует под руководством США и имеет мандат ООН. Это решение было принято еще в 2023 году после предыдущего визита Писториуса в Японию.

Отдельное внимание уделили военно-промышленному сотрудничеству. Немецкая Airbus и японская Kawasaki Heavy Industries уже более 50 лет совместно работают над вертолетами семейства H145. Писториус отметил, что потенциал сотрудничества значительно шире – от морской разведки до создания современных систем вооружения. Япония также участвует как наблюдатель в разработке европейского беспилотника Eurodrone.

В 2024 году страны активизировали военные контакты: немецкие военно-морские и воздушные силы посещали Японию, а японские корабли заходили в порт Гамбурга. Кроме того, японские истребители F-15 участвовали в мероприятиях вместе с Люфтваффе. В том же году стороны подписали масштабное логистическое соглашение.

Писториус также отметил поддержку Японией Украины. Страна входит в контактную группу по обороне Украины, которая объединяет более 50 государств. Япония предоставляет финансовую и гуманитарную помощь, в частности в сфере разминирования и энергетики, а также поддерживает санкции против России.

"Санкции не должны быть ослаблены", – подчеркнул немецкий министр.

Отдельно стороны коснулись ситуации вокруг Ирана. Писториус заявил, что Тегеран должен прекратить блокирование стратегических морских путей, в частности в Ормузском проливе, и подчеркнул необходимость обеспечения свободы судоходства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!