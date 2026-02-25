Правительство Южной Африки якобы добилось освобождения группы своих граждан из рядов армии страны-агрессора России. Речь идет лишь о 17 из 20 наемников из ЮАР, чьи семьи утверждают, что их обманом заставили воевать в Украине на стороне российских захватчиков.

Видео дня

Соответствующее сообщение сделал президент ЮАР Сирил Рамафоса, отмечает Bloomberg. Издание добавляет, что судьба ботсванцев из этой группы наемников неизвестна.

Обещали научить быть охранниками

В частности, четверо жителей ЮАР вернулись из российской армии на родину еще на прошлой неделе, 11 "должны вернуться в ближайшее время", один сейчас госпитализирован, и еще один "готовится к путешествию".

Как утверждают их семьи, в армию РФ их взяли обманом – сказали, что "научат работать охранниками" для политиков.

Участие в боевых действиях армий других стран и даже простая помощь иностранным военным в Южной Африке с 1998 года считается преступлением. Однако какая судьба ожидает на родине указанных наемников, Сирил Рамафоса не раскрыл.

По его словам, "остаются под следствием" только те южноафриканцы, которые причастны к вербовке в российскую армию.

Виновата дочь президента

Вся указанная группа была завербована в российскую армию с помощью Дудузилы Зумы-Самбудлы, дочери бывшего президента ЮАР. Напомним, что эта ярая сторонница российского диктатора ушла в отставку и с ноября 2025 года находится под следствием.

Она лично убеждала своих земляков, что они поедут в Россию на курсы подготовки охранников, чтобы в будущем работать в партии ее отца.

Еще 10 февраля Сирил Рамафоса разговаривал с главарем Кремля Владимиром Путиным и попросил его о возвращении своих граждан из рядов российской армии. Российский диктатор якобы "положительно откликнулся" на просьбу президента ЮАР.

Единственные ли это наемники из ЮАР

Очевидно, что нет. Напомним, что также в ЮАР предстала перед судом 39-летняя радиоведущая Нонкулулеко Мантула. Ее обвинили в вербовке местных жителей для участия в войне против Украины на стороне российской оккупационной армии. Следствие установило, что она склонила к такому решению по меньшей мере четырех мужчин.

Как сообщал OBOZ.UA, Москва обманным путем заманила на войну с Украиной не менее 20 тысяч иностранцев, воевавших или воюющих на стороне российских войск. Реальная цифра обманутых граждан значительно больше, и это уже разозлило некоторые страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!