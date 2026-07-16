"Нулевая фаза" запущена: страны НАТО бьют тревогу из-за действий России

Официальные лица Польши, Литвы и Эстонии синхронно заявили о резком росте угрозы со стороны Москвы. По данным разведки, Россия может планировать серию масштабных провокаций против стран НАТО, включая диверсии на критической инфраструктуре и военные маневры прямо на границах Альянса.

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В связи с растущей угрозой вводятся экстренные меры. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Под прицелом энергетика и транспорт

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил о получении секретных разведывательных данных, указывающих на подготовку Россией "целенаправленных кинетических операций". Под ударом может оказаться критически важная инфраструктура НАТО.

Хотя Науседа не стал уточнять, является ли именно его страна главной мишенью, Вильнюс отреагировал незамедлительно. В Литве уже экстренно усилена охрана всех ключевых транспортных и энергетических узлов.

Беспилотники "под чужим флагом"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскрыл еще один возможный сценарий Кремля. Варшава подозревает, что Россия планирует использовать беспилотники, замаскированные под украинские.

Схема провокации заключается в том, чтобы запустить дроны по объектам в странах НАТО или даже по целям на собственной территории, чтобы затем обвинить в атаке Украину и получить "законный" повод для ответа Альянсу.

Ранее польские медиа и сам Сикорский подтвердили, что официальное предупреждение о готовящихся российских провокациях Варшава получила напрямую от США.

Эстония фиксирует аномальную активность

Параллельно с этим тревожные сигналы приходят из Таллина. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что российские военные впервые провели учения с боевой стрельбой на озере Пейпус, прямо на российско-эстонской границе.

Москва не сочла нужным заранее предупредить эстонскую сторону. В Минобороны Эстонии подчеркнули, что маневры на воде, в отличие от привычных сухопутных учений, являются крайне "необычными" и выходят за рамки стандартного поведения.

По данным аналитиков ISW, Россия проводит кампанию "Нулевая фаза", направленную на создание информационных и психологических условий для потенциальных будущих провокаций против НАТО.

Что такое "Нулевая фаза"

Термин "Нулевая фаза" (Phase Zero) в военной доктрине и анализе гибридных угроз означает подготовительный этап, который предшествует началу открытого военного конфликта. Суть "Нулевой фазы" заключается не в прямом столкновении армий, а в планомерном расшатывании ситуации изнутри.

Она включает в себя информационное и психологическое давление: создание атмосферы постоянного страха, хаоса и неопределенности среди населения стран НАТО.

Также противник может искать слабые места, проверять, как ПВО, пограничные службы и спецслужбы Альянса реагируют на мелкие провокации. Кроме того, речь может идти о создании "поводов" (casus belli) и подготовке информационного поля для того, чтобы в будущем оправдать возможную агрессию "ответными мерами" на якобы имевшие место провокации со стороны НАТО или Украины.

Напомним, диктатор Владимир Путин отклонил предложения о компромиссе и прекращении огня в Украине, выдвинутые его советниками. Главарь Кремля настроен продолжать войну и рассчитывает захватить оставшуюся часть территории Донбасса.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что несмотря на заявления Кремля об отсутствии намерений развязывать Третью мировую войну, в Европе продолжают с тревогой следить за военными приготовлениями России. На саммите НАТО обсуждался доклад британской разведки, согласно которому Москва планирует к 2030 году сформировать 17 боевых дивизий и создать полуторамиллионную армию, готовую к столкновению с силами Альянса.

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