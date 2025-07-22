"У Запада остается всего полтора года": командующий силами НАТО в Европе настаивает на увеличении противодействия агрессии Путина и усилении помощи Украине

В 2025 году появляется все больше признаков того, что война России против Украины – это только первое звено ряда взаимосвязанных военных конфликтов на планете, которые впоследствии можно будет назвать Третьей мировой войной. Кроме двух весьма опасных обострений, в которые были втянуты ядерные государства (Индия и Пакистан) и почти ядерные (неофициально ядерный Израиль и потенциально ядерный Иран), и длительной войны в Украине, блок НАТО предупреждает о новых вызовах.

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Так, главнокомандующий силами Альянса в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что Москва и Пекин могут начать новый военный конфликт одновременно – Россия будет атаковать Европу, а Китай начнет военную операцию против Тайваня.

По его оценкам, это может случиться уже в 2027 году. Как пишет немецкая пресса, правительство ФРГ серьезно рассматривает риски российского нападения на одну из стран восточного фланга НАТО в период с 2027 по 2029 год, когда Евросоюз еще не полностью будет готов к этому в военно-политическом плане.

Генерал Гринкевич – настоящий "ястреб" в вопросах противодействия России

Стоит напомнить некоторые факты из биографии новоназначенного генерала Алексуса Гринкевича для понимания его взглядов на природу будущих конфликтов и его подходов к выполнению своих задач.

Известно, что 53-летний генерал-лейтенант Гринкевич – дальний потомок беларусов (как можно заметить по его фамилии), которые более ста лет назад эмигрировали в США, специалист в области военной авиации, бывший боевой пилот, прошедший путь от летчика-истребителя до командующего 9-й Воздушной армии США (2022-2024 гг.).

Будучи выдвиженцем Республиканской партии США, он настаивает на том, что Европа должна наращивать оборонные расходы, что является общей тенденцией администрации президента Дональда Трампа. С другой стороны, он представляет собой классического военного "ястреба", который выступает за постоянное военное присутствие США в Европе и даже его увеличение, а также заявляет о "железобетонной" приверженности 5-й статье Устава НАТО, которая предусматривает коллективную оборону членов Альянса.

Кроме того, в своих интервью он отмечает, что Россия хочет возродить СССР и вернуть себе старую зону влияния в Восточной Европе, чего никак нельзя допустить. Также Гринкевич считает, что РФ сильно ослабла в войне против Украины, поэтому для США лучше, чтобы Украина "решительно победила" и не допустила дальнейшего российского вторжения в Европу. Поэтому он настойчиво поддерживает военную помощь Украине, особенно в сфере ПВО и боевой авиации, что неудивительно, учитывая его военную специальность.

Россия и Китай планируют одновременную атаку на Тайвань и отдельные страны НАТО

Таким образом, новый командующий силами НАТО в Европе в своем докладе на форуме LandEuro 17 июля в немецком Висбадене прямо предупреждал, что у Запада остается всего полтора года, чтобы запустить военную промышленность на должный уровень, пополнить склады боеприпасов и наладить логистику, иначе к одновременным атакам Китая и России на разных концах планеты Запад может быть не готов, как и Украина в феврале 2022 года.

"Нам понадобится буквально все железо и каждый снаряд, чтобы отразить эту угрозу", – заявил Гринкевич, уточнив, что времени осталось не более 18 месяцев – до конца 2026-го или начала 2027 года. При этом генерал уверен, что именно столько нужно Китаю, чтобы подготовиться к десантной операции против Тайваня.

По мнению Гринкевича, перед этой операцией китайский лидер Си Цзиньпин позвонит Владимиру Путину и попросит открыть "второй фронт" в Европе, отвлекая силы НАТО на защиту Балтии или Польши. Именно такой сценарий, при котором две военные операции превращаются в одну глобальную кампанию против Запада, стал центральной идеей выступления Гринкевича.

Перевод ВПК на "военные рельсы" – залог успешной обороны Европы и НАТО

Генерал Гринкевич призвал немедленно перевести оборонную промышленность США и Европы на "военные рельсы", поставив цель довести оборонные расходы союзников до 5% ВВП.

"Эти цифры должны стать сталью и порохом", – подчеркнул он, призвав максимально убрать бюрократические барьеры для предприятий ВПК.

Отдельным пунктом его выступления стало ускорение поставок систем ПВО Patriot Украине, а также других высокотехнологичных вооруженных систем. По мнению Гринкевича, Украина в этом сценарии играет роль не только получателя помощи, но и своеобразного полигона, на котором НАТО тестирует свои военные возможности. Также на форуме LandEuro была отмечена уязвимость НАТО в вопросе боеприпасов, ведь Россия вышла на производство около 4,5 млн снарядов ежегодно плюс имеет поставки из Северной Кореи, в то же время США и ЕС пока пытаются достичь хотя бы отметки 2 млн снарядов в год.

Доклад генерала Гринкевича уже вызвал серьезное обсуждение строительства на восточном фланге НАТО постоянной линии обороны от Балтики до Черного моря и плана нейтрализации российских войск в Калининградской области под названием Flank Deterrence Line.

Таким образом, предупреждение генерала Гринкевича сейчас воспринимается не просто как очередной алармистский прогноз, как это было в 2022-23 годах, когда российские войска терпели поражения в Украине, а как конкретный план действий и реальный стресс-тест для военно-промышленного комплекса Запада и всего блока НАТО в целом.