'Ни одно соглашение с Путиным не имеет веса': Волкер оценил вероятность завершения войны до конца года

Любое соглашение с кремлевским диктатором Владимиром Путиным будет бессмысленным без реального сдерживания России. Однако, если ограничить финансовые ресурсы агрессора и предоставить Украине доступ к оружию, до конца этого года заключение перемирия не исключено.

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"В таком случае Путину придется пойти на перемирие. Задача Запада будет заключаться в том, чтобы действовать быстро и укреплять позиции Украины, а не сидеть сложа руки", – отметил Курт Волкер, бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины (2017–2019 годы). Своим мнением он поделился в интервью Die Presse.

Американский дипломат считает, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассчитывает на деловые соглашения с главой Кремля. В свою очередь российский "президент" стремится к "историческому величию", восстановлению своей империи, и этот просчет ослабляет Трампа.

Волкер отметил: второй срок Трампа отличается от первого. Сейчас глава Белого дома "все делает сам и редко прислушивается к советам", а также ставит себя на место Путина и верит, что якобы понимает его желания. Поэтому он и обещает диктатору ослабление санкций и деловые соглашения.

"Но Трамп недооценивает мотивацию Путина. А Путин, в свою очередь, видит в позиции Трампа слабость и зеленый свет для продолжения своих атак", – заявил Волкер.

Также президент США чрезмерно акцентирует внимание на ядерной угрозе со стороны РФ, что на руку Путину. "Мы должны четко заявить, что применение Россией стратегического ядерного оружия недопустимо, поскольку Россия не переживет такого применения", – уверен экс-постпред Соединенных Штатов в НАТО.

Журналист попросил подробнее рассказать о разнице во взглядах Путина и Трампа. "Это как Годзилла и Кинг-Конг – два монстра. Трамп может попытаться поставить Россию на колени, лишив ее финансовую империю средств к существованию. Но если один игрок готов применить военную силу, а другой – нет, совершенно очевидно, кто победит. Трамп не хочет признавать, что Путина заботят историческое величие, его наследие, контроль над нарративом, восстановление Российской империи и, в конечном счете, геноцид", – ответил Волкер.

"Любое соглашение с Путиным бессмысленно. Но что может остановить его или заставить задуматься? Сдерживание. Нам нужны возможности и воля для надежного сдерживания, чтобы Путин знал: если он пересечет красную линию, ему будет нанесен ущерб", – добавил дипломат.

По его словам, "нам нужны мощные, хорошо оснащенные украинские вооруженные силы" и "европейская перестраховочная сила" на территории Украины, подкрепленная поддержкой Соединенных Штатов.

Как писал OBOZ.UA, Владимир Путин до сих пор не прокомментировал заявления Дональда Трампа о введении 100% тарифов против РФ и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней агрессор не согласится на прекращение огня. Вероятно, глава Кремля выжидает и не хочет лишний раз раздражать американского лидера. Кроме того, он пытается сохранить хорошие отношения с Трампом, считает посол Олег Шамшур.

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