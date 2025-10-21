Нетаньяху в Кнессете сделал заявление о досрочных выборах в Израиле: что сказал

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отрицает планы по объявлению досрочных выборов в Израиле. Он отметил, что они состоятся по графику.

Об этом Нетаньяху заявил в Кнессете в понедельник, 20 октября, во время открытия заседания после трехмесячного перерыва. Его цитирует Times of Israel.

"Намерение состоит в том, чтобы принять законопроект (законопроект ЦАХАЛа, регулирующий военную службу ультраортодоксальных евреев), а затем провести выборы в запланированное время", – сказал Нетаньяху.

Выборы в Израиле запланированы на октябрь 2026 года.

Нетаньяху заявил, что будет участвовать в следующих выборах

Биньямин Нетаньяху в телевизионном интервью 18 октября заявил, что будет участвовать в следующих выборах и победит. По данным опросов, поддержка Нетаньяху выросла после заключения перемирия в войне в секторе Газа.

Израильский премьер возглавляет правую партию "Ликуд", которая на последних выборах в ноябре 2022 года получила 32 мандата и вместе с религиозными и радикально националистическими партиями сформировала самое правое правительство в истории страны.

После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года популярность Нетаньяху и всего правительства резко упала. Впоследствии рейтинги стабилизировались и начали расти во время конфликтов с ливанской "Хезболлой" осенью 2024 года и с Ираном в июне 2025 года, которые большинство израильтян воспринимают как победные.

Рейтинг Нетаньяху снова повысился после заключения перемирия в секторе Газа и освобождения последних живых заложников, которых удерживал ХАМАС.

Согласно опросу, проведенному Times of Israel 16 октября, действующая коалиция могла бы рассчитывать после выборов на 59 мандатов – а это почти большинство.

Как сообщал OBOZ.UAOBOZ.UA, Биньямину Нетаньяху выдвинули дедлайн по ХАМАС и пригрозили расколоть правительство Израиля. Министр национальной безопасности Израиля и лидер партии "Оцма Егудит" Итамар Бен Гвир заявил, что дал премьеру крайний срок для ликвидации на палестинской территории террористической группировки ХАМАС и введения в Израиле смертной казни для террористов. Он пригрозил, что в противном случае его ультраправая партия выйдет из правительства и из коалиции в Кнессете и расколет правительство.

