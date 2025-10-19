'Прекрасно понимает последствия': Нетаньяху выдвинули дедлайн по ХАМАСу и пригрозили расколоть правительство Израиля

Министр национальной безопасности Израиля и лидер партии "Оцма Егудит" Итамар Бен Гвир заявил, что дал премьер-министру Беньямину Нетаньяху крайний срок для ликвидации на палестинской территории террористической группировки ХАМАС и введения в Израиле смертной казни для террористов. В противном случае его ультраправая партия выйдет из правительства и из коалиции в Кнессете. В таком случае правительство Израиля будет расколото, считает Бен Гвир.

Об этом министр нацбезопасности рассказал в интервью израильскому вещателю. Бен Гвир отказался ответить на уточняющий вопрос относительно срока, однако сослался на личные обещания премьера Нетаньяху.

Что требует Бен Гвир

"Я хочу – и это также то, что мне лично обещал Нетаньяху, – ликвидации ХАМАС. И если он не ликвидирует ХАМАС, он прекрасно знает, что произойдет", – пригрозил Бен Гвир.

В данном случае ликвидация террористической группировки означает продолжение боевых действий в секторе Газы вопреки мирным договоренностям. Отметим, что в правительстве и Кнессете только "Оцма Егудит" отказалась одобрить мирный план американского президента Дональда Трампа о прекращении огня в палестинском анклаве. Сам Бен Гвир в интервью избегал словосочетания "продолжение войны", подчеркивая, что речь идёт о "ликвидации террористов".

Также он заявил, что введение в Израиле смертной казни для террористов является "моральным правом", потому что будет "предохранителем против будущих похищений людей".

"Нетаньяху обещал мне это (смертную казнь для террористов, – OBOZ.UA) в течение последних двух лет. Каждый раз, когда я его спрашивал, наш дорогой премьер-министр, которого я очень уважаю, отвечал: "Слушай, Бен Гвир, у нас есть заложники, вот когда заложники будут освобождены живыми, мы это сделаем". Но теперь нет никаких оправданий. Премьер-министр знает, что я настроен серьезно", – сказал Бен Гвир.

Позиция "Оцма Егудит"

"Оцма егудит" ("Еврейская мощь") является ультраправой партией, которую в Израиле считают наиболее каганистской и антиарабской. Партия считается идейным потомком запрещенной партии "Ках".

Реальной политической власти, считается, партия не имеет, поскольку в Кнессете занимает лишь шесть из 120 мест. Однако в составе блока "Ха-Ционут ха-Датит" партия входит в правящую коалицию.

Ранее в этом году партия Бен Гвира уже выходила из коалиции на несколько месяцев в знак протеста против принятия предварительного соглашения о частичном прекращении огня и освобождении заложников.

Бен Гвир был одним из немногих министров, которые на прошлой неделе проголосовали против первого этапа трамповского соглашения о прекращении огня в Газе. И именно из-за позиции "Оцма егудит" в правительстве Нетаньяху приняли только "первый этап" плана Трампа по миру в секторе Газа.

Первый этап, напомним – это обмен заложников на заключенных в Израиле террористов, и отвод израильских военных из палестинского анклава. Вторым этапом считается разоружение группировки ХАМАС и создание демилитаризованной зоны в Газе.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 октября Трамп пообещал силой разоружить ХАМАС, если боевики не сделают этого сами. Он не уточнил, кто именно будет силой принуждать террористов, но позже намекнул, что это может сделать сам Израиль.

