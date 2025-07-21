Нетаньяху пропустил заседание правительства и попросил перенести суд из-за пищевого отравления: что известно о состоянии премьера Израиля

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху получил пищевое отравление. Из-за этого чиновник пропустил заседание правительства.

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Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на канцелярию Беньямина Нетаньяху. Кроме того, политик подал запрос в Иерусалимский окружной суд с просьбой перенести заседание по делу о коррупции. Нетаньяху должен был давать показания 21 и 22 июля.

Учитывая состояние здоровья политика суд разрешил перенести слушания. Впрочем там сообщили, что ранее заседание также отменяли.

"При таких обстоятельствах, и учитывая то, что написано в медицинской карточке, мы не можем возражать. Будем просить, чтобы подсудимый дал показания в среду и четверг на этой неделе", – говорится в сообщении суда.

По информации СМИ, врач, который осмотрел премьер-министра Израиля, диагностировал ему воспаление кишечника. Чиновника поместили под капельницу, чтобы компенсировать обезвоживание. Состояние политика врачи оценили как хорошее – впрочем, в течение трех дней Нетаньяху будет работать из дома.

В правительстве добавили, что премьер-министр пропустил еженедельное заседание, поскольку ночью почувствовал себя плохо. Врачи диагностировали Нетаньяху воспаление кишечника из-за употребленной испорченной пищи.

В чем обвиняют Беньямина Нетаньяху?

Израильскому премьер-министру было предъявлено обвинение по трем случаям, известным как 1000, 2000 и 4000:

– Дело 1000 – мошенничество и злоупотребление доверием: его обвиняют в получении подарков (в основном сигар и бутылок шампанского) от влиятельных бизнесменов якобы в обмен на услуги.

– Дело 2000 – мошенничество и злоупотребление доверием: Нетаньяху обвиняется в предложении помочь улучшить распространение израильской газеты Yediot Ahronot в обмен на положительное освещение его персоны.

– Дело 4000 – взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием: будучи премьер-министром и министром связи во время предполагаемого преступления, Нетаньяху якобы продвигал регулирующие решения, благоприятные для телекоммуникационного гиганта Bezeq в обмен на его услуги.

Чиновник на тот момент все обвинения против него назвал "охотой на ведьм" политических оппонентов, а также пообещал очистить свое имя.

Ранее массовое отравление в новом львовском ресторане "Китайский привет", который принадлежит известному ресторатору Мише Кацурину, вызвало резонанс не только из-за количества пострадавших. Не менее активно общественность обсуждает странный комментарий его жены – популярной певицы Нади Дорофеевой, который она оставила под его публикацией в Instagram.

Как сообщал OBOZ.UA, параллельно полиция Львовской области открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины – нарушение санитарных норм, что привело к массовому отравлению. Виновным может грозить штраф до 51 тысячи гривен, арест, или же лишение свободы до трех лет.

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