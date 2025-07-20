"Он постоянно все бомбит": команда Трампа волнуется из-за Нетаньяху после удара по Сирии – Axios

В администрации американского президента Дональда Трампа встревожены действиями Израиля в Сирии и считают, что израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху становится все более неконтролируемым и разъяренным. В Белом доме говорят, что действия Нетаньяху могут "подорвать усилия Трампа".

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Об этом сообщило издание Axios с ссылкой не шестерых американских чиновников, не назвав их имен. Один их них отметил, что, несмотря на прекращение огня между Израилем и Сирией, достигнутое при посредничестве США, Белый дом стал значительно более обеспокоенным по поводу Нетаньяху и его региональной политики.

"Биби (прозвище Беньямина Нетаньяху. – Ред.) вел себя как сумасшедший. Он постоянно все бомбит. Это может подорвать то, что пытается сделать Трамп", – отметил чиновник.

Второй представитель администрации Трампа указал на обстрел церкви в Газе на этой неделе, что заставило президента США позвонить Нетаньяху и потребовать объяснений.

"Создается впечатление, что каждый день происходит что-то новое. Что за чертовщина?" – заявил он.

Третий чиновник США сказал, что в Белом доме растет скептицизм в отношении главы израильского правительства. По его словам, есть ощущение, что он очень импульсивен и слишком деструктивен: "Нетаньяху иногда похож на ребенка, который просто не хочет вести себя как следует".

Сам Трамп пока воздерживается от публичной критики Нетаньяху, и непонятно, разделяет ли он разочарование своих советников, отмечает издание.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в ночь на 16 июля Израиль нанес удары по зданию президентского дворца, штаб-квартире минобороны Сирии и Генштаба в Дамаске. Кроме Дамаска, Израиль нанес авиаудары по примерно 160 целям в Сирии. Также известно, что ЦАХАЛ планирует перебросить две дивизии на Голанские высоты и непосредственно в Сирию; рассматривается и прибытие резервных сил.

– Позже сирийское правительство заявило, что его армия начала выводить войска из региона Сувейда, где вспыхнули столкновения между дружескими ополченцами и бедуинскими племенами.

– Именно из-за входа частей регулярной армии Сирии в Сувейду в ситуацию вмешался Израиль.

– 19 июля стало известно, что Сирия и Израиль договорились о прекращении огня. Специальный посланник США Том Баррак сказал, что соглашение заключили непосредственно премьер-министр Израиля и президент Сирии.

– В то же время CNN писало, что ни одна из сторон не прокомментировала сообщение о соглашении.

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