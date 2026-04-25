Нетаньяху приказал ЦАХАЛ нанести мощные удары по объектам 'Хезболлы' в Ливане

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху вечером 25 апреля поручил Армии обороны Израиля ЦАХАЛ "нанести силовые удары по целям "Хезболлы" в Ливане". Удары будут нанесены, несмотря на продолжающиеся между странами переговоры при посредничестве США.

О приказе Нетаньяху без подробностей сообщила канцелярия израильского премьера. В свою очередь вещатели страны предположили, что удары по объектам в Ливане будут ответом на утренний обстрел ракетами и БПЛА северного Израиля и военных ЦАХАЛ на юге Ливана.

Что говорит Нетаньяху

"Я обещал вам, что мы изменим лицо Ближнего Востока, и это именно то, что мы делаем. Это касается и Ливана: мы начали процесс достижения исторического мира между Израилем и Ливаном. Нам ясно, что "Хезболла" пытается саботировать это. Но мы имеем полную свободу действий против любой угрозы, в том числе возникающих. Поэтому мы напали вчера и напали сегодня на террористов "Хезболлы", – заявил израильский премьер.

Указанное заявление было обнародовано 23 апреля, оно прозвучало в объявлении о трехнедельном продлении начального 10-дневного прекращения огня, заключенного во время переговоров Израиля и Ливана при посредничестве США.

Переговорный трек

Несмотря на перемирие, боевые действия полностью не прекратились. Армия обороны Израиля ЦАХАЛ сегодня объявила о перехвате ракет, выпущенных "Хезболлой" в направлении северного Израиля, что Израиль назвал "серьезным нарушением".

Теперь продолжаются усилия по превращению прекращения огня в постоянное соглашение о безопасности, обсуждаются условия разоружения "Хезболлы" и установления прочного мира.

Израильские наземные войска остаются развернутыми на ливанской территории (в полосе от 5 до 10 километров от границы). Соглашение о прекращении огня не требует их немедленного вывода.

