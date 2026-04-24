Трамп объявил о продлении перемирия между Израилем и Ливаном: назван срок

Президент США Дональд Трамп заявил о продлении режима прекращения огня между Израилем и Ливаном. По его словам, перемирие будет действовать еще в течение трех недель.

Соответствующая договоренность стала результатом встречи в Белом доме с участием американских и ближневосточных чиновников. Об этом Трамп заявил в пятницу, 24 апреля.

В частности, в Белом доме состоялась встреча с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса, государственного секретаря Марко Рубио, посла США в Израиле Майка Хакаби и посла в Ливане Мишеля Иссы. К переговорам также присоединились высокопоставленные представители Израиля и Ливана.

Президент США положительно оценил результаты переговоров. По его словам, "встреча прошла очень хорошо".

Трамп также отметил, что Соединенные Штаты продолжат поддержку Ливана в сфере безопасности. В частности, он отметил: "Соединенные Штаты будут сотрудничать с Ливаном, чтобы помочь ему защититься от "Хезболлы".

Отдельно президент США подтвердил продолжение режима тишины.

"Прекращение огня между Израилем и Ливаном будет продлено на три недели", – заявил он.

Трамп также анонсировал будущие дипломатические контакты. По его словам, он ожидает встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ливана Джозефом Ауном.

В завершение президент США подчеркнул значение проведенных переговоров, назвав их историческими.

"Для меня было большой честью быть участником этой исторической встречи!" – заявил Дональд Трамп.

– Накануне Дональд Трамп заявил, что не имеет "никаких временных рамок" окончания войны против Ирана, хотя ранее он говорил, что конфликт продлится от четырех до шести недель.

– В Пентагоне считают, что полная очистка Ормузского пролива от мин, развернутых иранскими военными, может занять шесть месяцев и операция вряд ли начнется до окончания войны. Таким образом, экономическое влияние конфликта на мировую экономику и, в частности, на стоимость топлива может продлиться до конца этого года или даже дольше.

