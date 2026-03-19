Российские пропагандисты попали под удар израильской ракетой в Ливане: видео момента взрыва

В Ливане российские пропагандисты с телеканала RT попали под ракетный удар Израиля. Снаряд разорвался в нескольких десятках метров от места съемки.

Пропагандисты уже начали рассказывать, что авиация ЦАХАЛ якобы целенаправленно ударила по ним. Видео с моментом ракетной атаки опубликовали в Telegram.

По легенде российской пропаганды, израильский самолёт "выпустил ракету по машине съемочной группы", когда они ехали через мост возле военной базы. Корреспондент RT Стив Суини и его оператор ранены в результате израильской атаки на юге Ливана.

Стоит отметить, что спустя некоторое время российские пропагандисты опубликовали видео, которым опровергли свою же легенду о целенаправленной израильской атаке. На кадрах видно, что пропагандисты RT не ехали через мост, а стояли и записывали репортаж. Именно в этот момент рядом с ними разорвалась ракета.

Нашли повод для пропаганды

Взрыв рядом со съемочной группой российские пропагандисты начали активно тиражировать в соцсети Х. Там они продолжили утверждать, что израильская авиация якобы намеренно атаковала съемочную группу RT.

Тем не менее, вместо ожидаемых сожалений и осуждения Армии обороны Израиля российские пропагандисты нарвались на критику. Пользователи высмеяли их за легенду о преднамеренной атаке. В сети заявили, что израильская реактивная авиация, двигаясь на огромной скорости, вряд ли заметила бы пропагандиста и тем более не стала бы тратить на него ракету.

Напомним, после серии разрушительных авиаударов Армия обороны Израиля рассматривает вариант значительно расширить свою наземную операцию в Ливане. Израильские войска планируют захватить всю территорию к югу от реки Литани и уничтожить военную инфраструктуру "Хезболлы". Это может стать крупнейшей наземной операцией Израиля в Ливане с 2006 года.

