"Простить не значит забыть": в Польше на могиле воинов УПА появилась провокационная табличка. Фото

На братской могиле воинов УПА на горе Монастырь у польско-украинской границы появилась новая надгробная плита. Ее содержание существенно отличается от предыдущей, а за дело взялась полиция.

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Не исключено, что изменения были внесены незаконно, сообщает польское издание Zlubaczowa.PL.

На днях на месте предыдущей таблички появилась новая, а ее содержание очень отличалось от прошлой. На ней выгравирована вот такая надпись:

"Братская могила украинцев, участников УПА, ответственных за террор и геноцид против беззащитного польского, украинского и еврейского населения. Господи Боже, помилуй их и не засчитай им тех ужасных поступков, которые они совершили против своих братьев. Простить не значит забыть, а исцелить боль".

Кроме таблички, на кресте вместо трезуба появился христианский крест. Новую табличку могли разместить неизвестные лица незаконно.

Пресс-секретарь окружной комендатуры полиции в Любачове Маржена Мрочковская сообщила, что в понедельник поступила информация от пограничников, что на могиле УПА на горе Монастырь установили новую доску и крест.

"Полицейские выехали на место происшествия и провели все необходимые мероприятия, среди которых: осмотр места происшествия и фотодокументация. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к внесению изменений", — отметила она.

Напомним, что памятник бойцам УПА находится вблизи села Верхрата Подкарпатского воеводства Польши, недалеко от границы с Украиной. Памятник установили еще в 1990-х годах по инициативе украинских кругов.

Этот объект неоднократно подвергался разрушениям и спорам. В 2015 году вандалы разбили доску с именами участников УПА, а крест разрисовали польскими национальными цветами и заменили украинскую символику польской.

Через пять лет, в 2020 году, памятник снова подвергся вандализму, которая была и до этого повреждена, разбили наголову, а ее обломки выбросили в яму.

"Братская могила украинцев, павших в бою с советским НКВД в Монастырских лесах в ночь со 2 на 3 марта 1945 г.", – такой текст был выгравирован на новой табличке.

Украинская сторона не вполне восприняла такой текст, но табличка оставалась на месте более 5 лет, пока ее самовольно не сменили более провокационной.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ивано-Франковской области ушел из жизни последний свидетель и участник национально-освободительной борьбы, связной Украинской повстанческой армии (УПА) Николай Негрич. Мужу было 95 лет.

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