'Невидимые' астероиды угрожают Земле: ученые сказали, где они сейчас

Астероиды, пересекающие орбиту Земли, уже давно признаны одними из самых опасных космических угроз. Большинство из них пытаются отслеживать с помощью телескопов, в частности новейшей обсерватории Vera Rubin.

Однако новое исследование показывает: есть целый класс объектов, которые остаются фактически "невидимыми" для наших приборов. Детали рассказало издание IflScience.

Речь идет об астероидах, движущихся в резонансе с Венерой, то есть совершают оборот вокруг Солнца за то же время, что и эта планета. Они находятся гораздо ближе, чем главный пояс астероидов между Марсом и Юпитером, но из-за особенностей освещения их почти невозможно увидеть с Земли.

Соавтор исследования, профессор Валерио Карруба из Университета штата Сан-Паулу, пояснил: "Орбиты таких объектов очень нестабильны. Несмотря на то, что они "делят" путь с Венерой, их траектория часто выносит их далеко за пределы орбиты планеты – в зону Меркурия или даже Земли. Единственным местом, куда они не приближаются, остается сама Венера".

Сейчас известно лишь 20 таких астероидов, самый известный из которых – Zoozve, диаметром до 500 метров. Но ученые уверены: если нам удалось найти несколько таких тел несмотря на мизерные шансы наблюдения, то их настоящее количество в Солнечной системе гораздо больше.

Исследование показывает, что примерно раз в 12 тысяч лет орбиты этих астероидов резко меняют свою форму. В это время они могут пересекать орбиту Земли или даже приближаться на расстояние в пять раз меньшее, чем расстояние до Луны.

Хотя большинство из них относительно небольшие, среди "невидимых" объектов могут быть и опасные гиганты диаметром 200–500 метров. Для сравнения: удар тела в 300 метров способен создать кратер шириной в несколько километров и высвободить энергию, эквивалентную сотням мегатонн взрывчатки. Подобный сценарий в густонаселенном регионе стал бы катастрофой глобального масштаба.

Эти астероиды не прозрачны и не "исчезают", а просто почти никогда не попадают в зону полного освещения. Как и Венера или Меркурий, они постоянно наблюдаются только в фазах – полуосвещенные или тонким серпом. Для мелких тел это делает их практически незаметными даже для самых мощных наземных телескопов.

По оценкам Каррубы и его коллег, даже Vera Rubin может видеть их лишь в короткие временные окна каждой орбиты.

По мнению ученых, для эффективного отслеживания таких объектов нужно установить космический телескоп ближе к Солнцу, например в точке L2 Венеры. Только так можно получить полную картину и оценить реальные масштабы опасности.

