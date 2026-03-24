Не Китай и не Иран: американская разведка назвала страну, от которой исходит ключевая военная угроза

В Соединенных Штатах Америки определяют главным стратегическим вызовом конкуренцию с Китаем, Россией, Ираном и КНДР. В то же время там считают, что Москва — основная военная угроза для Вашингтона.

Об этом говорится в отчете американской разведки The 2026 Annual Threat Assessment. В то же время непосредственные угрозы связаны с транснациональной преступностью, наркотрафиком, миграционными процессами и терроризмом.

В тексте отчета отмечается, что глобальная безопасность в текущем году характеризуется фрагментацией международной системы и рекордным количеством вооруженных противостояний со времен Второй мировой войны.

Мировые вызовы охватывают военную, технологическую, экономическую и информационную сферы. Согласно отчету, разведчики определили Китай главным геополитическим конкурентом США, Россию – основной военной угрозой, а Иран и КНДР источниками асимметричных рисков.

В тексте делается акцент на трансформацию войны через комбинацию ведущих технологий и дешевых средств поражения, в частности дронов, что меняет баланс сил и требует быстрой адаптации армий.

"Модернизация ядерных арсеналов и новые средства доставки снижают порог применения оружия массового поражения, а подрыв режимов контроля над вооружениями, прежде всего со стороны России, усиливает глобальные риски", — говорится в тексте.

Отдельными сферами противостояния определены космос и киберсфера, где наибольшую активность демонстрирует Пекин, тогда как Москва, Тегеран и Пхеньяьн проводят кибер атаки для разведки, саботажа и финансирования.

"Технологическая конкуренция в сферах искусственного интеллекта и квантовых вычислений формирует новый баланс сил, создавая долгосрочные вызовы для информационной безопасности. ИИ уже интегрирован в военные процессы, а квантовые технологии потенциально способны разрушить современные системы шифрования.

Очаги напряженности концентрируются вИндо-Тихоокеанском регионе, Европе, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, говорится в отчете. По сравнению с прошлогодней оценкой, перечень угроз не изменился, однако их интенсивность и комплексность выросли.

Напомним, ранее американская разведка допустила возможность ракетных ударов по территории США со стороны враждебных государств. Речь идет как о ядерных, так и об обычных системах вооружения, которые активно разрабатываются в мире.

Как сообщал OBOZ.UA, директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что Москва продолжает активно инвестировать в военно-промышленный комплекс и расширять свои боевые возможности. Речь идет не только о традиционных силах, но и о развитии современных вооружений, включая гиперзвуковые системы и обновленные стратегические средства сдерживания.

