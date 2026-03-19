Американская разведка допускает возможность ракетных ударов по территории США со стороны враждебных государств. Речь идет как о ядерных, так и об обычных системах вооружения, которые активно разрабатываются в мире.

В Вашингтоне предупреждают, что уровень угрозы может существенно возрасти уже в ближайшие годы. Об этом свидетельствует ежегодная оценка угроз разведывательного сообщества США.

В отчете отмечается, что такие страны, как Китай, Россия и Северная Корея, активно работают над созданием новых ракетных систем, способных достигать материковой части США. Также потенциальную угрозу представляют Иран и Пакистан, которые продолжают развивать собственные ракетные программы.

Аналитики прогнозируют, что к 2035 году количество иностранных ракет, способных поразить территорию США, может вырасти с примерно 3 тысяч до более 16 тысяч.

В документе подчеркивается, что речь идет не только о межконтинентальных ракетах, но и о других средствах доставки 0 как традиционных, так и модернизированных. Они могут нести как ядерные, так и обычные боезаряды.

Отдельно в отчете обращается внимание на развитие противоспутниковых технологий. В частности, Россия, по оценкам разведки, работает над созданием спутника, способного нести ядерное оружие для поражения космической инфраструктуры.

В разведке также отмечают, что Китай внимательно следит за американскими оборонными инициативами, в частности за системой противоракетной защиты, известной как "Золотой купол". Считается, что ее развитие может повлиять на решение Пекина относительно потенциальных действий вокруг Тайваня.

В то же время аналитики не видят признаков того, что Китай в ближайшее время планирует военное вторжение на Тайвань. В Пекине осознают сложность такой операции и высокие риски, особенно в случае вмешательства США.

Что касается Ирана, в отчете отмечается, что режим может прибегнуть к ответным действиям после обострения ситуации вокруг его руководства. В случае сохранения власти Тегеран, вероятно, будет пытаться восстановить влияние и создавать угрозу интересам США и их союзников.

Кроме этого, в документе упоминается и ситуация в Европе. В частности, речь идет о проблемах с интеграцией мигрантов, что, по оценкам разведки, может приводить к радикализации части молодежи.

"Большая часть Европы сталкивается с проблемами или ограниченными возможностями, которые препятствуют активному сотрудничеству в области безопасности в ближайшей перспективе. Некоторые члены ЕС сталкиваются с увеличением государственного долга в сочетании со слабым экономическим ростом", 1 отмечает разведка.

