Не хотели травмировать девочку из России: появились новые детали скандала в школе Финляндии, где 11-летнюю украинку заставили петь 'Калинку'

Ирина Горкун-Силен, мама 11-летней Николь, которая проживает в Финляндии и учится в одной из школ города Эспоо, рассказала детали конфликта, произошедшего на уроке музыки, когда ее дочь заставили петь русскую народную песню "Калинка". По ее словам, русской культуре было посвящено все занятие, а на замечание ученицы, что она имеет украинские корни – не среагировали.

Как выяснилось, в классе Николь есть девочка из России, и чтобы не травмировать ее, учительница просто предупредила украинку, что "петь должны все, иначе будет плохая оценка". Об этом госпожа Горкун-Силен рассказала изданию Радио Свобода.

Узнав детали инцидента от дочери, мама инициировала встречу с руководством школы, поскольку, по ее мнению, такое отношение недопустимо к детям из Украины, которых немало в их учебном заведении.

По словам Ирины, директор школы объяснила ей, что учительница якобы не успела поговорить с Николь о задании перед уроком. Также аргументом было то, что "это известная песня, и ее все пели в детстве".

"Ее заставили, а потом еще и обвинили, что она не так поняла. Это настолько дико. И то, что это случилось в финской школе, где финская учительница, финские дети. Но в классе у моей дочери есть еще девочка с русским происхождением. Эта учительница объяснила нежелание дополнительно что-то объяснять, потому что она не хотела травмировать ту ученицу. Она сделала свой выбор в сторону этой девочки", – говорит мама.

Однако родителям девочки также сказали, что этот случай стал поводом задуматься, как учителям следует вести себя в подобных ситуациях. Директор пообещала обратиться в Министерство, поскольку школы не получили никаких инструкций по работе с беженцами из Украины.

Напомним, OBOZ.UA писал о том, что когда Николь сказала, что не хочет петь "Калинку", учительница ей ответила, что "в школе о войне не говорят".

