Названы имена лауреатов Нобелевской премии по медицине

Лауреатами Нобелевской премии в области медицины стали Каталин Карико и Дрю Вайсман. Ученых удостоили награды за разработку мРНК-вакцин против COVID.

Создать эффективные вакцины против коронавируса учеными помогли открытия в области модификаций нуклеозидных оснований. Об этом говорится на странице Нобелевской премии в соцсети X, ранее известной как Twitter.

Научная работа исследователей из Университета Пенсильвании легла в основу разработки мРНК-вакцин против COVID. Награду ученым присудил Каролинский медико-хирургический институт Стокгольма.

Каталин Карико и Дрю Вайсман владеют патентами США на применение неиммуногенной РНК, модифицированной нуклеозидами. Эта технология была лицензирована BioNTech и Moderna для разработки своих технологий замены белков, и также использовалась для их вакцин против COVID-19. Кроме Нобелевской премии Карико и Вайсман получили множество наград, в том числе престижную премию Ласкера-Дебейки за клинические медицинские исследования.

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В Университете Пенсильвании рассказали, что в конце 1990-х годов Карико и Вайсман начали исследовать мРНК как потенциальное терапевтическое средство. В 2005 году они опубликовали ключевое открытие, в котором говорилось, что мРНК можно изменять и эффективно доставлять в организм, чтобы активировать защитную иммунную систему организма. Вакцины на основе мРНК вызвали сильный иммунный ответ, включая высокие уровни антител, которые атакуют конкретное инфекционное заболевание. В отличие от других вакцин, живой или ослабленный вирус не вводится и не требуется ни на каком этапе создания вакцины.

Когда по всему миру разразилась пандемия COVID-19, истинная ценность научных исследований Карико и Вайсмана была раскрыта самым своевременным образом, поскольку компании работали над быстрой разработкой и внедрением вакцин для защиты людей от вируса. Фармацевтические компании Pfizer/BioNTech и Moderna использовали технологию Карико и Вайсмана для создания своих высокоэффективных вакцин для защиты от тяжелых заболеваний и смерти от вируса.

Напомним, представители европейских органов здравоохранения предупреждают, что на континенте циркулирует новый, мутированный вариант коронавируса "Пирола", который может вызвать всплеск случаев COVID-19. Новый штамм был обнаружен в августе, он получил официальное название BA.2.86.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Соединенных Штатов не обнаружили прямых доказательств того, что пандемия COVID-19 возникла в результате инцидента в китайском Уханьском институте вирусологии. При этом разведка США все еще не может исключить, что вирус пришел из лаборатории.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил, что пандемия COVID-19, вероятно, возникла в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань. При этом он подчеркнул, что китайское правительство всячески пытается препятствовать раскрытию истинной причины возникновения пандемии.

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