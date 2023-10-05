Назван лауреат Нобелевской премии по литературе

Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2023 стал писатель из Норвгеии Юн Фоссе "за новаторские пьесы и прозу, которые выражают невыразимое". Его называют одним из самых популярных современных драматургов.

О присуждении премии объявили в Нобелевском комитете Шведской академии. "Нобелевская премия по литературе 2023 года присуждается норвежскому писателю Юну Фоссе за его новаторские пьесы и прозу, которые выражают невыразимое", – говорится в мотивировочной части решения.

В пресс-релизе комитета также отмечается, что творчество Фоссе, охватывающее самые разные жанры, состоит из множества пьес, романов, поэтических сборников, эссе, детских книг и переводов.

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"Хотя сегодня он является одним из самых популярных драматургов в мире, его проза также становится все более известной", – заявили в Нобелевском комитете.

Что известно о Юне Фоссе

Норвежский прозаик, поэт и драматург Юн Фоссе родился 29 сентября 1959 в городе Хеугесунн в Норвегии. Дебютировал в 1983 романом "Красное, черное", как драматический писатель – пьесой "И мы никогда не расстанемся" (1994).

Фоссе преподавал литературу, занимался журналистикой. Автор нескольких стихотворных сборников, книг для детей, лауерат ряда норвежских и зарубежных премий.

Его драмы считаются одними из наиболее востребованных на сценах мира, с его пьесами работали режиссеры Томас Остермайер и Роберт Уилсон.

Напомним, Нобелевская неделя, которая проходит в Швеции и Норвегии, стартовала 2 октября.

В первый день были объявлены лауреаты Нобелевской премии-2023 по физиологии или медицине. Ими стали Каталин Карико и Дрю Вайсман за открытия, которые позволили разработать эффективные мРНК-вакцины.

3 октября объявили лауреатов по физике. Премию получили Пьер Агостини, Ференц Крауз и Анн Л'Улье за изучение электронов и природы света.

4 октября Нобелевский комитет назвал победителей премии в области химии. Это ученые из США Мунги Бавенди, Луис Брюс и Алексей Екимов, ставшие лауреатами за открытие и синтез квантовых точек.

Как сообщал OBOZREVATEL, нобелевский лауреат по физике, ученый венгерского происхождения Ференц Краус решил передать свои призовые на помощь украинцам. Речь идет о более 330 тыс. долларов.

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