Названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике

Нобелевскую премию по физике 2023 года вручили за изучение электронов и природы света. Лауреатами стали Пьер Агостини из университета Огайо (США), Ференц Крауз из Института имени Макса Планка и Университета имени Людвига-Максимильяна в Мюнхене (Германия) и Анн Л’Улье из университета Лунда (Швеция).

"Шведская королевская академия наук приняла решение присудить Нобелевскую премию по физике 2023 года Пьеру Агостини, Ференцу Краузу и Анн Л’Улье за "экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в природе", – объявили в Нобелевском комитете.

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Работа ученых позволяет по-новому исследовать мир электронов в атомах и молекулах.

Это уже вторая Нобелевская премия, объявленная в 2023 году. Накануне ее лауреатами в области медицины и физиологии стали Каталин Карико из Венгрии и Дрю Вайсман из США за открытия, которые позволили разработать новый тип вакцин на основе РНК.

С 1901 года Нобелевскую премию в области физики присуждали 116 раз, ее лауреатами стали 222 человека.

В 2022 году ее получили Ален Аспет из Франции, Джон Клаузер из США и Антон Цайлингер из Австрии – за исследования в области квантовой механики, экспериментально доказавшие, что даже Эйнштейн может ошибаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, послов РФ и Беларуси пригласили на банкет по случаю вручения Нобелевской премии в Стокгольме. В 2022 году из-за агресси РФ против Украины их на это мероприятие не звали.

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