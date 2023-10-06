Назван лауреат Нобелевской премии мира

Нобелевскую премию мира 2023 года получила иранская правозащитница Наргиз Мохаммади – за защиту прав женщин в Иране. Сейчас активистка находится в заключении – иранский суд приговорил ее к 31 году тюрьмы и 154 ударам плетьми.

О присуждении премии объявили в норвежском Нобелевском комитете. "Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить Нобелевскую премию мира 2023 года Наргиз Мохаммади за ее борьбу против угнетения женщин в Иране и ее борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех", – говорится в заявлении.

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Объявляя имя лауреата, глава комитета Берит Рейс-Андерсен начала свою речь со слогана движения, основанного Наргиз, – "Женщины. Жизнь. Свобода".

"Наргиз Мохаммади приговорена к 31 году тюремного заключения и 154 ударам плетьми и находится в тюрьме прямо сейчас, пока я произношу эти слова", – цитирует ее BBC.

Как известно, премия мира, согласно воле основателя Нобелевской премии Альфреда Нобеля, должна присуждаться тому, кто "внесет наибольший или лучший вклад в дружеские отношения между нациями; в отмену, или сокращение существующих армий и в проведение или агитацию мирных съездов".

Мохаммади выбрали из 351 номинанта (259 человек и 92 организации). Их имена, согласно правилам премии, будут опубликованы лишь через 50 лет. В то же время известно, что среди них был президент Украины Владимир Зеленский, активисты по борьбе с климатическими изменениями и международные суды, расследующие военные преступления.

В отличие от остальных Нобелевских премий, премия мира вручается в Норвегии, а не в Швеции. Церемония состоится в Осло в декабре 2023 года. В 2023 году размер премии составляет 11 млн шведских крон (немногим меньше 1 млн долларов).

В 2022 году Нобелевскую премию мира получили беларуский правозащитник Алесь Биляцкий, российский центр "Мемориал" и украинский "Центр гражданских свобод".

Что известно о Наргиз Мохаммади

Мохаммади – иранская активистка, выступающая в защиту прав женщин, вице-президент правозащитного центра "Защитники прав человека".

В 2016 году Мохаммади получила в Иране 16 лет тюрьмы за руководство правозащитным движением, которое выступает за отмену смертной казни. В 2020 году ее освободили, но в конце 2021 года она снова оказалась в заключении и сейчас отбывает 31-летний срок в Тегеране в тюрьме Эвин.

Нобелевская неделя 2023 года стартовала 2 октября. Первыми были объявлены лауреаты в области физиологии или медицины. Ими стали Каталин Карико из Венгрии и Дрю Вайсман из США за открытия, позволившие разработать эффективные мРНК-вакцины.

Во вторник, 3 октября, были названы имена победителей Нобелевской премии по физике – награды удостоились французско-американский физик Пьер Агостини, немецкий ученый венгерского происхождения Ференц Крауз и шведская ученая Анн Л'Улье – за изучение электронов и природы.

В среду, 4 октября, были объявлены нобелевские лауреаты по химии – ученые из США Мунги Бавенди, Луис Брюс и Алексей Екимов, ставшие лауреатами за открытие и синтез квантовых точек.

Накануне Нобелевский комитет объявил, что лауреатом по литературе стал норвежский драматург Юн Фоссе – "за новаторские пьесы и прозу, которые выражают неописуемое".

Как писал OBOZREVATEL, нобелевский лауреат по физике Ференц Краус заявил о намерении передать свои призовые на помощь Украине. Речь идет о сумме более 330 тыс. долларов.

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