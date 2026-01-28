Назвала земляков 'гиенами': в Австрии хотят лишить гражданства экс-главу МИД, которая танцевала с Путиным

В Австрии хотят лишить гражданства страны бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Экс-чиновница, прославившаяся танцами с российским диктатором Владимиром Путиным на собственной свадьбе, назвала соотечественников "гиенами" и заявила, что Адольф Гитлер "не случайно" был уроженцем Австрии.

Сейчас скандально известный политик перебралась жить в РФ – и именно к "работе на иностранное государство" в качестве основания для такого лишения и собирается апеллировать одна из политических сил Австрии, входящая в правящую коалицию. Подробности скандала сообщают австрийские издания КІеіпе Zeitung и Kurier.

Скандально известная Карин Кнайсль снова оскорбила бывших соотечественников

Кнайсль, которая в 2018-2019 годах занимала должность министра иностранных дел Австрии, а после отставки переехала жить в РФ, отличилась новым заявлением о своей родине, вызвавшим у австрийцев возмущение и гнев.

Она дала интервью небольшому YouTube-каналу "Brücke nach Osten", в котором назвала австрийцев "гиенами".

"Если мне чего-то не хватает из Европы, то это Франции, а не Австрии. Во Франции люди были человечными, в Австрии – гиенами", – заявила Кнайсль.

Она также заявила, что Гитлер, развязавший самую кровавую в истории человечества войну, "не случайно" был родом из Австрии.

В Австрии хотят лишить Кнайсль австрийского гражданства

Очередные скандальные и оскорбительные заявления экс-министра, похоже, переполнили чашу терпения ее бывших соотечественников. Сразу две политические силы – Австрийская народная партия (к которой в 2005-2010 годах была причастна Кнайсль) и NEOS (Новая Австрия и Либеральный форум) – резко осудили заявления беглого политика. А в NEOS заявили, что инициируют процедуру лишения Кнайсль гражданства страны. Официальный документ, заявили в партии, уже готовится, его планируют подать в компетентные органы в ближайшее время.

Лишение гражданства, согласно австрийскому законодательству – процесс непростой и однозначно длительный. Однако инициаторы этого шага возлагают надежду на норму закона о гражданстве, предусматривающую возможность лишения гражданства за "службу иностранному государству" – напоминая о том, что Кнайсль сейчас работает на Россию, куда переехала жить некоторое время назад.

Сработает ли это – однозначно сказать никто пока не может. Ведь в пользу Кнайсль играет тот факт, что в Австрии придерживаются нормы, что лишать человека единого гражданства международное право категорически не рекомендует. Сама экс-министр, несмотря на то, что уже не один год живет на территории РФ, в 2023 году заявляла, что не готова пока подавать документы на получение российского паспорта.

Впрочем, если станет известно, что такую заявку скандальный политик таки подала – она потеряет гражданство Австрии автоматически: в государстве запрещено иметь гражданство других стран. Еще одно основание для потери австрийского паспорта – участие в войне на стороне иностранного государства.

Чем "прославилась" Карен Кнайсль

За пределами Австрии о Кнайсль широко узнали после того, как она пригласила на свою свадьбу российского диктатора Владимира Путина – и танцевала с ним на празднике.

Свадьба Кнайсль, которая тогда еще возглавляла внешнеполитическое ведомство Австрии, и бизнесмена Волфганга Майлингера состоялась 18 августа 2018 года. Тот факт, что на тот момент Россия уже аннексировала украинский Крым и около 4,5 лет вела гибридную войну на украинском Донбассе, представительницу правительства этой европейской страны нисколько не смутил: она лично пригласила Путина на свой праздник.

И тот приехал, привезя с собой подарки для молодоженов – картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар, а также Кубанский казачий хор, выступивший на свадьбе. Диктатор произнес тост на немецком языке и потанцевал с невестой, фотографии танца тогда облетели мировые медиа.

Уже после отставки с должности Кнайсль совсем перестала скрывать, что работает в интересах государства-агрессора. Она с 2020 года работала блогером на крупнейшем российском пропагандистском ресурсе Russia Today, который "экспортировал" российскую пропаганду на страны Запада.

А с июня 2021 года по май 2022-го была членом наблюдательного совета российской корпорации "Роснефть", которая еще с 2014 года находится под санкциями и ограничениями Евросоюза, США и ряда других государств.

Летом 2022 года Кнайсль сбежала из Австрии, заявив, что получает "постоянные угрозы". Сначала сообщалось, что она якобы живет в Ливане. Однако в августе 2023-го экс-министр "всплыла" на территории РФ. Тогда стало известно, что австрийку пригласили к сотрудничеству с центром G.O.R.K.I. ("Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам развития России") при Санкт-Петербургском государственном университете: там она заняла должность руководителя .

А пропагандисты ТАСС заявили, что бывшая глава МИД Австрии за несколько недель до того поселилась в арендованном доме в селе Петрушово Рязанской области, куда переехала после Петербургского международного экономического форума.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что о себе напомнила еще одна "кремлевская консерва" в Европе. Недавно бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер публично выступил за возобновление энергетического сотрудничества с Москвой. Мол, его подход, когда он был у власти (а именно "безопасные и надежные поставки недорогой энергии из России"), был "правильным курсом действий".

Также друг Владимира Путина призвал не демонизировать РФ, несмотря на ее агрессию против Украины, потому что Россия, по его мнению, "это не страна варваров, а страна с богатой культурой". И вооружаться для защиты от "носителей" этой "богатой культуры", ежедневно угрожающих миру ядерными ударами, по мнению Шредера, совсем не следует.

