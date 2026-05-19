НАТО готовится защищать гражданские корабли в Ормузском проливе – Bloomberg

Если Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, не будет разблокирован до июля, США вместе с отдельными странами НАТО могут изменить подход. Они рассматривают вариант обеспечения охраны гражданских кораблей во время их маршрута.

Об этом, ссылаясь на источники, заявило Bloomberg. Агентство утверждает, что эта идея имеет поддержку нескольких членов Североатлантического альянса, но единодушного решения пока нет.

"Сначала определяется политическое направление, а затем происходит официальное планирование. Думаю ли я об этом? Конечно", – сказал главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич, когда на пресс-конференции 19 мая его спросили о такой возможности.

Если инициатива будет реализована, это будет означать изменение стратегии военного альянса в отношении войны США и Израиля против Ирана. Ранее союзники настаивали на том, что они будут участвовать в операциях в проливе только после прекращения боевых действий, сформировав широкую коалицию (в том числе из стран, не входящих в НАТО).

Неназванный высокопоставленный чиновник Североатлантического альянса сказал журналистам, что часть союзников все еще выступает против подобной миссии. Но они, по мнению собеседника, сплотятся вокруг этой идеи, если блокирование Ормузского пролива будет продолжаться.

Еще один источник – дипломат НАТО – заявил, что несколько союзников поддерживают охрану и сопровождение кораблей, хотя другие все еще не желают ввязываться в конфликт.

– 18 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планировал снова ударить по Ирану уже во вторник, 19-го числа. Глава Белого дома утверждает, что он отменил нападение по просьбе лидеров Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

– Позже Трамп сказал, что у иранского режима есть всего несколько дней, чтобы согласиться на переговоры по завершению войны на Ближнем Востоке. Дедлайн может истечь уже в конце этой недели или в начале следующей.

