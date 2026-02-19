Настаивают на 'перезагрузке': США хотят ограничить участие Украины и четырех партнеров в саммите НАТО в Анкаре – Politico

США давят на союзников по НАТО, требуя ограничить формальное участие Украины и еще четырех стран-партнеров в саммите в Анкаре (Турция). Параллельно Вашингтон настаивает на сворачивании части зарубежных миссий Альянса.

Об этом, ссылаясь на собственные анонимные источники, сообщает Politico. По данным дипломатов, Америка настаивает, чтобы представителей Украины, Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи не приглашали на официальные заседания во время июльского саммита НАТО в Анкаре. При этом, упомянутые выше страны смогут присоединиться к сопутствующим мероприятиям.

Одновременно Вашингтон настаивает на сокращении зарубежных мероприятий Альянса, в частности прекращении ключевой миссии НАТО в Ираке. Также США выступают за уменьшение миротворческой операции в Косово.

В свою очередь сотрудники НАТО предложили в этом году не проводить публичный форум – традиционное сопутствующее мероприятие, которое обычно объединяет лидеров государств, экспертов по обороне и чиновников на панельных дискуссиях. Зато на полях встречи в Анкаре планируют организовать Форум оборонной промышленности НАТО.

Как отмечает издание, эти шаги отражают стремление Белого дома рассматривать НАТО исключительно как евроатлантический оборонный пакт. По словам источников из Альянса, такое решение обусловлено необходимостью сокращения расходов в условиях ограниченных ресурсов. В то же время двое дипломатов предположили, что оно могло быть косвенно связано с более широкой кампанией Вашингтона по уменьшению финансирования международных организаций.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Германии указал на реальные вызовы и угрозы сегодняшнего дня для Альянса. Это"возрождение терроризма на юге Европы","российский ревизионизм на востоке", который происходит "в сотрудничестве с Китаем, Ираном и Северной Кореей", а такжеподготовка Москвы и Пекина к возможным действиям в Арктике.

