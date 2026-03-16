'Наша работа еще не завершена': в США заявили об уничтожении более 100 военных кораблей Ирана. Видео

Командующий Центральным командованием вооруженных сил США Брэд Купер заявил, что американские военные уничтожили более 100 кораблей иранского флота с начала военной операции "Эпическая ярость". По его словам, операция продолжается с 28 февраля, а удары наносятся в различных районах, связанных с военной инфраструктурой Ирана.

Заявление обнародовали в понедельник в соцсети Х. Информацию распространило агентство Укринформ, которое процитировало командующего Центрального командования США.

Купер сказал: "Мы уничтожили более 100 кораблей иранского флота. Наша работа еще не закончена".

Операция против объектов Ирана

Купер сообщил, что в течение 16 дней американские силы наносили удары по целям в глубине территории Ирана. По его словам, особенно масштабная атака состоялась в прошлую пятницу.

Тогда американские военные осуществили высокоточные удары по острову Харк. В результате было уничтожено 90 иранских военных объектов. Среди них были хранилища морских мин, ракетные склады и другая военная инфраструктура.

Командующий добавил, что действия США направлены на ограничение военных возможностей Ирана. И прежде всего речь идет об угрозах для судоходства в Ормузском проливе.

Масштабы военной операции

По словам Купера, к операции привлечены силы Военно-морских сил, Военно-воздушных сил и морской пехоты США. Они выполнили более 6 тысяч боевых вылетов с начала кампании.

Он отметил, что американские военные продолжают сосредотачиваться на нескольких ключевых целях. Среди них уничтожение иранских баллистических ракет, беспилотников, морских угроз, а также производственной базы, связанной с вооружениями.

Купер также заявил, что потенциал Ирана постепенно ослабевает. В то же время, по его словам, возможности США продолжают расти.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно Дональд Трамп заявил, что пока еще не готов объявлять победу над Ираном, несмотря на убеждение, что Соединенные Штаты нанесли серьезный удар по военному и экономическому потенциалу Исламской Республики. Президент признал, что о конце конфликта говорить пока преждевременно.

– Трамп призвал НАТО поддержать усилия по защите Ормузского пролива. Он пригрозил: если союзники откажутся помогать, Североатлантический альянс ждет "очень плохое будущее".

