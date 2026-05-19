Нападение США на Кубу повлечет 'кровопролитие с непредсказуемыми последствиями', – президент Диас-Канель

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в понедельник заявил, что возможное военное нападение США на остров приведет к "кровопролитию с непредсказуемыми последствиями". Его заявление прозвучало на фоне нового обострения отношений между Гаваной и Вашингтоном, а также после введения новых американских санкций против кубинских властей.

Видео дня

Диас-Канель опубликовал обращение в соцсети X. В нем он подчеркнул, что Куба "не представляет угрозы" ни для одной страны и не имеет агрессивных намерений в отношении США. Президент также заявил, что кубинская сторона уже длительное время испытывает "многомерную агрессию" со стороны Соединенных Штатов.

Напряжение между странами

Кубинский лидер подчеркнул, что Гавана имеет "абсолютное и законное право" защищаться в случае военного нападения. В то же время он добавил, что это "не может честно или логично использоваться как повод для войны против благородного кубинского народа".

В последние месяцы отношения между странами оказались на одном из самых низких уровней за десятилетие. Администрация президента США Дональда Трампа усилила давление на Кубу, тогда как сама страна переживает серьезный энергетический кризис. На прошлой неделе министр энергетики Кубы сообщил, что российская партия нефти, предоставленная в качестве помощи, уже исчерпалась, поэтому жителям придется готовиться к новым отключениям электроэнергии.

В понедельник США объявили о новых санкциях против кубинского правительства. Ограничения коснулись, в частности, главного разведывательного управления страны и министерства внутренних дел. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что "дополнительные санкции можно ожидать уже в ближайшие дни и недели".

Санкции и дефицит

Вашингтон также ввел санкции против 11 кубинских чиновников, среди которых министр юстиции и заместитель министра революционных вооруженных сил Кубы.

Еще одним ударом для острова стало решение крупных морских перевозчиков прекратить работу с Кубой. Агентство Reuters сообщило, что компании Hapag-Lloyd и CMA CGM больше не будут осуществлять перевозки в страну и из нее из-за новых правил администрации Трампа.

Ожидается, что это еще больше ухудшит ситуацию с продовольствием на острове. В течение многих лет Куба импортирует значительную часть продуктов из-за упадка сельского хозяйства и экономических проблем. И даже сахар, кофе и табак, которые когда-то производились в больших объемах, теперь тоже приходится закупать за рубежом.

Тревожные настроения

В последнее время Трамп неоднократно заявлял о возможном "конце режима Кастро". В интервью Fox News, которое вышло в эфир в пятницу, он сказал: "Я думаю, им придется прийти к нам. Это государство, которое провалилось. Полностью провалившееся государство".

Помимо экономического эмбарго и нефтяной блокады, США, по данным источников, готовят обвинительный акт против бывшего президента Кубы Рауля Кастро. Такой шаг может стать новым этапом эскалации между странами. Сам Трамп отказался комментировать возможное дело, заявив, что этот вопрос должно комментировать министерство юстиции США.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригез также заявил, что страна имеет право на "законную самооборону от любой внешней агрессии". По его словам, те, кто стремится атаковать Кубу, используют "любой предлог, даже обманчивый и смешной".

На прошлой неделе директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Гавану для редкой встречи с представителями кубинского МВД и спецслужб.

На фоне этих событий среди жителей Кубы усилились опасения относительно возможного военного сценария. В последние дни служба гражданской обороны страны распространяла "семейное пособие" с советами, как действовать в случае гипотетической военной агрессии. Людям рекомендовали подготовить рюкзак с запасом продуктов длительного хранения и следить за сигналами воздушной тревоги.

Как сообщалось, недавно Куба приобрела у Ирана 300 военных беспилотников. Она может использовать их против США. Эта информация была получена согласно секретным разведывательным данным.

Ранее стало известно о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность выдвижения обвинений 94-летнему Раулю Кастро по делу о сбивании гражданских самолетов возле Кубы в 1996 году. Речь идет об инциденте с самолетами организации Brothers to the Rescue ("Братья на помощь"), во время которого погибли четыре человека.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в 2021 году первый секретарь центрального комитета Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро объявил, что уходит со своего поста. По словам 89-летнего Кастро, он с удовольствием передает руководство молодому поколению, которое "полно страсти и антиимпериалистического духа".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!