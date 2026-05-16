Новый натиск на Гавану: Трамп хочет обвинить Рауля Кастро в преступлении 30-летней давности

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность предъявления обвинений 94-летнему Раулю Кастро по делу о сбивании гражданских самолетов возле Кубы в 1996 году. Речь идет об инциденте с самолетами организации Brothers to the Rescue ("Братья на помощь"), во время которого погибли четыре человека.

Американские чиновники, знакомые с ходом дела, заявили CBS News, что возможный обвинительный акт должно еще утвердить большое жюри присяжных. В Министерстве юстиции США официально комментировать эти планы отказались. В то же время в ЦРУ подтвердили, что Вашингтон усиливает давление на кубинские власти и требует от Гаваны "фундаментальных изменений".

Новый виток давления

В материале отмечается, что администрация Трампа в последние месяцы усилила политическое и экономическое давление на Кубу. США пригрозили высокими пошлинами странам, которые экспортируют нефть на остров, из-за чего поставки почти прекратились, а на Кубе возник дефицит энергии.

Кроме того, директор ЦРУ Джон Рэтклифф на этой неделе встретился с внуком Рауля Кастро – Раулем Гильермо Родригесом Кастро, которого считают одним из ключевых посредников между Вашингтоном и Гаваной. По словам представителя ЦРУ, Рэтклифф передал позицию Трампа о готовности США "серьезно взаимодействовать по экономическим вопросам и вопросам безопасности", но только при условии существенных изменений со стороны Кубы.

История дела

Инцидент, из-за которого Рауль Кастро может оказаться под следствием, произошел в феврале 1996 года. Тогда кубинский истребитель МиГ-29 сбил два самолета Cessna организации Brothers to the Rescue. Группа занималась поиском кубинцев, которые пытались покинуть остров на самодельных плотах.

В докладе Организации американских государств говорилось, что самолеты сбили за пределами воздушного пространства Кубы. Авторы документа пришли к выводу, что Гавана нарушила международное право, поскольку открыла огонь без предупреждения и без доказанной необходимости.

Тогдашний президент США Билл Клинтон после трагедии осудил действия Кубы "самым решительным образом". Но кубинские власти настаивали, что самолеты нарушали воздушное пространство страны и якобы могли участвовать в диверсиях.

На момент инцидента Фидель Кастро возглавлял Кубу, а Рауль руководил вооруженными силами. Сам Фидель Кастро позже заявлял в интервью CBS News, что военные действовали по его "общим приказам" о прекращении полетов возле острова.

Дело активизировали

По данным CBS News, федеральный прокурор Майами несколько месяцев назад начал новую инициативу против руководства кубинской компартии. К ней привлекли федеральные и местные правоохранительные органы, а также Министерство финансов США.

Следователи изучают дела, связанные с экономическими преступлениями, наркотиками, насилием и нарушениями миграционного законодательства. Особое внимание уделяют представителям руководства Компартии Кубы.

И еще один момент. В начале 2026 года генеральный прокурор Флориды также объявил о возобновлении закрытого ранее расследования по сбиванию самолетов в 1996 году. А сенатор Рик Скотт и другие республиканцы из Флориды публично призвали Министерство юстиции США привлечь Рауля Кастро к ответственности.

Губернатор Флориды Рон Десантис после публикации CBS News написал в соцсетях: "Давай, уже давно ждали этого!"

