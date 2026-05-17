Куба купила у Ирана боевые дроны и планирует использовать их против США – медиа

Недавно Куба приобрела у Ирана более 300 военных беспилотников. Она может использовать их против Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает Axios. Отмечается, что эта информация была получена изданием согласно секретным разведывательным данным.

"Недавно Куба начала обсуждать планы по их использованию для атаки на американскую базу в заливе Гуантанамо, американские военные суда и, возможно, на Ки-Вест, штат Флорида, в 90 милях к северу от Гаваны", – добавляет издание.

Отмечается, что разведывательные данные, которые могут стать поводом для военных действий США, показывают,насколько администрация Дональда Трампа рассматривает Кубу как угрозу из-за развития войны с использованием беспилотников и присутствие иранских военных советников в Гаване, заявил высокопоставленный чиновник США.

Кроме того, источники Axios утверждают, что весной власти Кубы обращались к России с просьбой о дополнительных поставках дронов и военной техники.

Такие разведданные не могут не беспокоить американскую администрацию, которая рассматривает Кубу как угрозу. Информация могут стать поводом для военных действий, цитирует издание собеседника-высокопоставленного чиновника.

Стоит отметить, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф в четверг, 14 мая, посетил Кубу и в резкой форме предупредил местных официальных лиц, что остров больше "не может служить платформой для противников, которые стремятся продвигать враждебные планы в нашем полушарии".

Ранее стало известно о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность выдвижения обвинений 94-летнему Раулю Кастро по делу о сбивании гражданских самолетов возле Кубы в 1996 году. Речь идет об инциденте с самолетами организации Brothers to the Rescue ("Братья на помощь"), во время которого погибли четыре человека.

