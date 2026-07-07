"Нам нужен большой бальный зал": Трамп объявил о визите Си Цзиньпина в США в сентябре

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает визита китайского лидера Си Цзиньпина в Соединенные Штаты примерно 24 сентября. Это совпадает с проведением Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в этом месяце.

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Об этом пишет Bloomberg. Соответствующее заявление Трамп сделал во время обсуждения строительства бального зала в Белом доме, назвав возможный визит лидера КНР причиной возведения нового здания.

"Например, президент Си приедет сюда, как я полагаю, ближе к концу сентября, 24-го числа. Нам нужен большой бальный зал, чтобы мы могли разместить тысячи людей, которые захотят его увидеть. Все хотят его увидеть", – сказал американский президент.

Ранее он уже заявлял, что рассчитывает принять Си в сентябре, но еще не назвал возможную дату встречи.

Визит китайского лидера в Вашингтон в этот день состоится параллельно с ежегодной встречей на высоком уровне Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Трамп, который должен выступить с речью 22 сентября, обычно проводит несколько ночей в Нью-Йорке, чтобы встретиться с другими мировыми лидерами. Си принимал участие в этом мероприятии лишь один раз с момента прихода к власти в 2012 году.

Ранее Министерство иностранных дел Китая официально объявило, что лидер КНР Си Цзиньпин совершит официальный визит в США осенью 2026 года. Поездка состоится по личному приглашению президента Дональда Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп во время встречи с главой КНР Си Цзиньпином в Пекине лично попросил его повлиять на российского диктатора Владимира Путина с целью прекращения войны против Украины. По данным источников, американский лидер поднял этот вопрос на фоне осложнения переговорного процесса между Киевом и Москвой.

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