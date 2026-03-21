На заводе, который подожгли в Чехии, изготавливали дроны для Украины – медиа

На заводе LPP Holding в чешском Пардубице, где 20 марта вспыхнул пожар, производили беспилотники для Украины. Однако, ответственность за инцидент взяла на себя пропалестинская группа Earthquake Faction, объяснив это связями предприятия с израильской оборонной отраслью.

Видео дня

В свою очередь эксперты отмечают, что настоящие организаторы атаки пока остаются неизвестными. Об этом сообщает Denik.

Бывший руководитель Управления иностранных связей и информации Карел Рандак отметил, что подобные инциденты не являются единичными в мире, однако для Чехии это нетипичное явление, и раньше такого не случалось.

Бывший начальник военной разведки Андор Шандор отметил, что причастными к инциденту могут быть разные стороны, включая возможный российский саботаж под фальшивым флагом, когда настоящие виновники пытаются переложить ответственность на других.

"Конечно, этого совсем нельзя исключать. В заявлении вероятные виновники ссылаются на Газу, что для меня немного странно, ведь конфликт в Газе начался три года назад в октябре и уже не находится в горячей фазе", – пояснил он.

Карел Рандак добавил, что радикальные пропалестинские движения в Чехии не распространены, а общество преимущественно произраильское, поэтому хотя конфликт на Ближнем Востоке и рост цен на топливо могут влиять на отдельных людей, организованного пропалестинского движения в стране нет.

В свою очередь Шандор отметил, что произраильская позиция Чехии и статус Праги как центра центральноевропейского еврейства могли стать одной из причин нападения на местный завод, а опубликованные мотивы потенциальных виновников имели явно антиизраильский подтекст.

Он добавил, что несмотря на военные действия Израиля против Ирана, большинство иранцев в Европе, которые сбежали от режима, не имеют оснований для атак, хотя полностью исключать ничего нельзя.

Инцидент также поднимает вопрос безопасности завода, поскольку на видео видно, что нападавшие свободно передвигались по пустым помещениям.

"Я совершенно не могу этого понять. Но опять же, если российские агенты смогли попасть во Врбетице, почему другие злоумышленники не могли попасть на оружейный завод", – отметил Рандак.

Возможно, нападавшим удалось добиться успеха благодаря тому, что кто-то изнутри им помогал.

"Очевидно, что служба безопасности, которая должна была бы там быть, ничего не заметила. Кто-то или выключил меры безопасности, или их было легко преодолеть", – добавил Шандор.

20 марта премьер-министр Чехии Андрей Бабиш созвал заседание Совета государственной безопасности из-за пожара на складе оружейной компании LPP Holding в городе Пардубице. Предприятие производит беспилотные системы, наземное оборудование и разрабатывает технологии ИИ, в частности для военных. Правоохранители и спецслужбы рассматривают четыре версии произошедшего.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!