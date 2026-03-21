В Чехии произошел пожар на складе оружейной компании: подозревают умышленный поджог. Фото

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в пятницу, 20 марта, созвал заседание Совета государственной безопасности из-за пожара на складе оружейной компании LPP Holding в городе Пардубице, который произошел утром того же дня. Предприятие производит беспилотные системы, наземное оборудование и разрабатывает технологии ИИ, в частности для военных.

Видео дня

Об этом пишет издание Irozhlas, а также сообщил президент Чехии Петр Павел в X-аккаунте. Отмечается, что правоохранители и спецслужбы рассматривают четыре версии произошедшего.

По словам главы полиции Мартина Вондрашека, есть подозрение в совершении террористического акта.

"В промышленном цехе в Пардубице произошел пожар, который расследуется как террористический акт. С самого утра я нахожусь в постоянном контакте с министром внутренних дел и директором Службы внутренней безопасности", – заявил чешский премьер.

Ответственность за поджог взяла на себя пропалестинская группа Earthquake Faction, которая обнародовала кадры начала пожара. В своем заявлении радикальные активисты мотивировали свой поступок тем, что компания, мол, сотрудничает с Израилем и производит для него дроны.

Пожар не повлияет на поставки дронов Украине

Пожар в чешской оружейной компании LPP Holding не повлияет на поставки Киеву дронов, в частности на партию беспилотников, сбор на которую должны были закрыть в воскресенье.

Об этом сообщил лидер инициативы Dárek pro Putina (Подарок для Путина – Ред.) Мартин Ондрачек.

"Владельцы компании подтвердили нам, что поставке дронов со сбора, который мы закрываем в воскресенье, ничего не угрожает", – сказал Ондрачек.

Он напомнил, что целью было собрать 25 млн крон на 25 дронов, которые волонтеры назвали "Дикая свинья" (Divoká svině). Донорами стали более 6250 чешских граждан.

Речь идет об ударных беспилотниках MTS 40, которые разработала и производит компания LPP.

Эти дроны имеют уникальную оптическую навигационную систему, не требующую сигнала GPS и дистанционного управления при движении к цели. БПЛА имеет дальность полета 600 километров, работает на бензиновом двигателе, может двигаться со скоростью до 160 км/ч, обычно оснащен термобарической фугасной боевой частью весом до 12 кг. Поставляется вместе с пусковой катапультой, боеприпасами и тому подобное.

Как сообщал OBOZ.UA, чешские дроны MTS серийно производятся и поставляются в Украину. Среди них – дрон-перехватчик JWI-4000,способный уничтожать "Шахеды".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!