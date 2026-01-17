В Теленештском районе Молдовы на берегу озера обнаружили беспилотник. В длину аппарат был около 2,5 метра.

Об этом в субботу, 17 января сообщили в пресс-службе полиции Молдовы. О находке правоохранителям сообщил охотник.

По словам мужчины, он нашел дрон на берегу озера возле села Нукарены. На место прибыли спецслужбы, зону оцепили. После исследования дрона, саперы установили, что это российский беспилотник "Гербера", который не имел взрывчатки.

Ранее в Молдове уже неоднократно находили обломки ракет и сбитых дронов после российских атак по Украине. В последний раз целую аналогичную "Герберу" нашел в поле мужчина и забрал его домой, приняв его за игрушку.

Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что проголосовала бы за воссоединение с Румынией, если бы этот вопрос был вынесен на референдум. Она отметила, что ее стране становится все труднее "выживать" самостоятельно.

Румынский президент Никушор Дан положительно отреагировал на ее заявление, однако подчеркнул, что все должен решать только народ Молдовы. А его советник Евгений Томак настаивает на том, что Бухарест не может игнорировать контекст Кишинева, где большинство, выраженное на последовательных выборах и референдумах, выступает за европейскую политику.

Как сообщал OBOZ.UA, Молдова заблокировала 107 млн долл. российского "теневого" финансирования через криптовалюты, предназначенного для пророссийских партий и дестабилизации страны. Глава МИД Молдовы Михай Попшой заявил, что страну используют как "испытательную площадку" для гибридных тактик России, от дезинформации до сложных схем финансирования.

