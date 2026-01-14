'Все наши партнеры знают': в Румынии после заявления Санду сообщили, что готовы говорить об объединении с Молдовой

Власти Румынии отреагировали на заявление президента Молдовы Майи Санду касательно воссоединения двух стран. В администрации румынского президента Никушора Дана отметили, что готовы рассмотреть вариант объединения с Молдовой.

При этом в Румынии подчеркнули, что в первую очередь должно быть желание граждан Молдовы. Об этом сообщает Calea Europeana.

Союз Румынии и Молдовы

По словам депутата Европарламента и советника президента Румынии Эвгена Томака, Румыния готова в любое время сесть за стол переговоров и серьезно обсудить сценарий объединения с Молдовой только в том случае, если Кишинев рассматривает это как вариант. Он также напомнил, что Румыния официально заявила о своей готовности обсудить этот вопрос еще 27 марта 2018 года посредством декларации, принятой парламентом без единого голоса против.

"Любой добропорядочный румын, независимо от того, на какой стороне Прута он живет, рассматривает вопрос объединения двух государств как естественный процесс. Это официальная позиция румынского государства. Она не изменилась", – сказал советник президента.

Евросоюз призывает действовать ответственно

В то же время депутат Европарламента настаивает на том, что Бухарест не может игнорировать контекст Кишинева, где большинство, выраженное на последовательных выборах и референдумах, выступает за европейскую политику.

На вопрос о готовности Румынии к сценарию воссоединения, в том числе с точки зрения необходимой поддержки со стороны партнеров по ЕС, союзников по НАТО и стратегического партнера США, Эуген Томак заявляет, что все партнеры знают, что в Румынии и Молдове живут одни и те же люди. При этом Томак подчеркнул, что ЕС призывает к проведению этой дискуссии "в крайне ответственном и серьезном ключе".

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2023 года парламент Молдовы одобрил переименование государственного языка с молдавского на румынский в конституции и других законах. Несмотря на то, что это предложение вызвало недовольство среди оппозиции – социалистов и коммунистов – закон таки был принят в первом чтении.

