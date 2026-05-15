На Мальдивах погибли пять дайверов-исследователей из Италии: начато расследование

Пятеро граждан Италии погибли в результате аварии во время дайвинга на Мальдивах. Инцидент произошел во время исследования системы подводных пещер в атолле Вааву, а обстоятельства трагедии сейчас устанавливают местные следователи и дипломаты.

Итальянское Министерство иностранных дел сообщило, что посольство страны в Шри-Ланке уже контактирует с семьями погибших и оказывает консульскую помощь. Об этом сообщает телерадиокомпания CNN.

Группа итальянских дайверов осуществляла погружение на глубину примерно 50 метров вблизи атолла Вааву – популярного места для профессионального дайвинга на Мальдивах. Именно там расположены сложные подводные пещеры и тоннели, которые привлекают опытных исследователей.

В МИД Италии подтвердили, что после трагедии начато официальное расследование. Следователи должны установить, что именно привело к смертельному инциденту во время погружения.

Мальдивы считаются одним из самых популярных направлений для дайвинга в мире, однако глубоководные погружения и исследования пещер остаются одними из самых опасных видов подводной активности даже для профессионалов.

