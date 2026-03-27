Во время занятий дайвингом пошел на дно: в Днепре отец спас 16-летнего сына, который начал тонуть в бассейне и едва не умер

В Днепре 16-летний парень едва не утонул во время занятий дайвингом. Переплывая бассейн глубиной 6 м в спортивном комплексе юноша внезапно пошел на дно.

Жизнь парню спас его отец, который вытащил сына и сделал ему искусственное дыхание до прибытия медиков. Подробности сообщили в Днепропетровском областном центре экстренной медицины.

Что известно

В Днепропетровском ОЦЭМ рассказали, что вечером 23 марта в Центральную оперативную диспетчерскую поступил экстренный вызов: в бассейне один из посетителей — 16-летний парень — терял сознание.

"На место происшествия немедленно отправилась бригада интенсивной терапии и реанимации Центральной подстанции. Уже через 8 минут медики были на месте. Как выяснилось, во время занятий дайвингом в спортивном комплексе Днепра парень, переплывая бассейн, внезапно начал тонуть и пошел на дно — на глубину около 6 метров. В критический момент именно он начал искусственную вентиляцию легких еще до приезда "экстренки". К счастью, эти действия оказались решающими", – указано в сообщении.

К моменту, когда медики прибыли на место, парень уже дышал самостоятельно и находился в сознании.

"После осмотра его состояние оценили как средней тяжести. На кислородной поддержке, с согреванием во время транспортировки, пациента госпитализировали в профильное медицинское учреждение", – отметили в областном центре экстренной медицины.

В состав бригады, прибывшей на вызов, входили врач Дарья Кацаруба, парамедики Александр Титов и Виктор Пальчинский, экстренный медицинский техник Игорь Горелик.

"Этот случай — еще одно напоминание: домедицинская помощь до приезда медиков может спасти жизнь. Вовремя начатая искусственная вентиляция легких в этом случае стала критически важной", – подчеркнули медики.

В Днепропетровском областном центре экстренной медицины также призвали украинцев соблюдать правила безопасности во время пребывания на воде:

не превышать своих физических возможностей,

своих физических возможностей, избегать задержки дыхания без надлежащей подготовки,

задержки дыхания без надлежащей подготовки, не сочетатьфизические нагрузки с перегревом (сауна, баня).

"Вода ошибок не прощает. Берегите себя и своих близких", – резюмировали медики.

