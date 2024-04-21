На Канарских островах начали голодовку против массового туризма

В Санта-Крус-де-Тенерифе и других курортах Канарских островов Испании прошел многотысячный митинг местных жителей против туристов. По словам протестующих, существующая модель массового туризма переполняет Атлантический архипелаг.

Протестующие хотят ограничить количество туристов. Также люди требуют прекращения неконтролируемой застройки, вредной окружающей среде и жителям островов.

Это не первая подобная акция на островах. На прошлой неделе даже сообщалось о начале голодовки в рамках протеста против строительства гостиницы и пляжного курорта на юге Тенерифе.

Протестующие подчеркивают, что они не против индустрии туризма, составляющей 35% экономики Канарских островов. Они только "против существующей модели массового туризма, которая просто разрушает острова и жизнь их обитателей".

"Мы чувствуем, что нас отталкивают, наши приоритеты не учитываются. Политики лишь сосредоточены на строительстве туристических комплексов и гостиниц", – цитирует BBC протестующих. Издание добавляет, что аналогичные акции также прошли в некоторых частях материковой Испании.

Демонстранты говорят, что хотят создать новую, "устойчивую модель туризма, которая учитывает влияние на окружающую среду и оказывает меньшее давление на расходы и жилье".

Как писал OBOZ.UA, выбирая, куда поехать, следует учитывать не только обычные факторы, такие как погода, цены и количество памятников культуры, но и уровень безопасности. За последний год список стран, подпадающих под эти критерии, несколько изменился.

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