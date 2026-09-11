На границе Украины и Молдовы изменят порядок контроля на трех КПП: в чём причина

Молдова временно изменит порядок организации пограничного и таможенного контроля на трёх пунктах пропуска на границе с Украиной. Речь идёт о безопасности персонала КПП в связи с российскими обстрелами.

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Об этом сообщила Пограничная полиция Республики Молдова. Изменения вступят в силу 12 сентября в 08:00 и продлятся 90 дней.

Молдавские пограничники и таможенники вернутся на свою территорию

В настоящее время на трех пунктах пропуска действует совместный молдавско-украинский контроль. Молдавские сотрудники пограничной полиции и таможенной службы осуществляют контрольные функции на территории Украины.

Однако из-за обострения ситуации с безопасностью вблизи молдавско-украинской границы Кишинев решил временно изменить место работы своих служб.

Так, из соображений безопасности молдавские пограничники и таможенники вернутся на территорию своей страны и с 08:00 12 сентября будут работать на имеющейся инфраструктуре со своей стороны границы.

Речь идет о трёх пунктах пропуска:

Джурджулешти–Рени;

Бричень–Росошаны;

Крива–Мамалига.

Как отметили в ведомстве, новый порядок контроля будет действовать 90 дней.

Российские атаки создают риски для персонала

В Пограничной полиции Молдовы пояснили, что решение носит временный и превентивный характер. Оно было принято из-за рисков для безопасности, связанных с российскими воздушными атаками по инфраструктуре Украины, в частности вблизи границы с Молдовой.

При этом само изменение порядка работы не означает закрытие или ограничение работы КПП. Пункты пропуска продолжат функционировать, а проверка документов, транспортных средств и другие контрольные процедуры будут осуществляться в обычном режиме.

Молдавская пограничная полиция и таможенная служба заверили, что обеспечат непрерывность контроля и работу всех трех пунктов пропуска в течение всего срока действия временных мер.

Сколько раз российские дроны нарушали воздушное пространство Молдовы

С начала полномасштабной войны России против Украины беспилотники РФ около 70 раз незаконно пересекали воздушное пространство Молдовы. Соответствующие данные приводит Национальная армия страны.

Напомним, 20 августа во время российской атаки на Одесскую область беспилотник упал и взорвался на территории Молдовы. Обломки аппарата обнаружили примерно в километре от украинской границы, среди них были двигатель, плата питания и элементы пропеллера.

До этого, 17 августа, российская ракета-дрон "Бандероль" залетела на территорию Молдовы. Её фиксировали в районе непризнанного Приднестровья, после чего аппарат исчез с радаров.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 сентября российский дрон залетел в Молдову и Румынию. По данным Министерства обороны Молдовы и Министерства национальной обороны Румынии, российский беспилотник типа "Шахед" вторгся в воздушное пространство Молдовы со стороны Украины. После этого дрон пролетел над территорией Румынии, а затем снова вернулся в Молдову. Беспилотник разбился недалеко от Михаилови-Вики.

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