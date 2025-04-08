На границе между Южной и Северной Кореей произошла стрельба: все подробности инцидента

В Южной Корее заявили, что военные страны сделали предупредительные выстрелы после того, как солдаты КНДР нарушили военную линию разграничения. Некоторые из северокорейских военных были вооружены.

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Соответствующее заявление 8 апреля обнародовали в Объединенном комитете начальников штабов, передает Reuters. Известно, что речь идет о десяти военных Северной Кореи, которые пересекли военную демаркационную линию.

"Наши военные провели предупреждающие трансляции и произвели предупредительные выстрелы после того, как около десяти северокорейских солдат пересекли военную демаркационную линию в восточной части демилитаризованной зоны около 17:00 по местному времени (11:00 по Киеву. – Ред.)", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что военные Южной Кореи "внимательно следят за деятельностью северокорейских военных и принимают необходимые меры в соответствии с оперативными процедурами".

По данным южнокорейских военных, некоторые из северокорейских солдат были вооружены.

Однако, как сообщило информационное агентство Yonhap со ссылкой на военного чиновника, пересечение границы могло произойти по ошибке во время разведывательной операции перед запланированными работами в этом районе.

В понедельник южнокорейские военные заявили, что около 1500 северокорейцев работали на установке колючей проволоки и земельных работах в демилитаризованной зоне, пока КНДР проводила военные учения.

В июне 2024 года произошло не менее трех случаев пересечения линии соприкосновения северокорейскими солдатами на фоне всплеска активности вблизи демаркационной линии, напоминает Reuters.

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су заявил в пятницу, что правительство будет сохранять позицию твердой готовности противостоять провокациям со стороны Северной Кореи после того, как Конституционный суд отстранил от власти объявленного в результате импичмента президента Юн Сок Ёля.

Две Кореи формально все еще находятся в состоянии войны после того, как война 1950-1953 годов закончилась перемирием, а не мирным договором.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Северная Корея впервые показала свою атомную подлодку. Диктатор Ким Чен Ын посетил верфь, на которую лодка находится на стадии строительства.

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