КНДР впервые показала свою атомную подлодку: как ее появление повлияет на безопасность в регионе. Фото

В Северной Корее завершается строительство первой в стране ядерной подводной лодки. Верфь, на которую лодка находится в процессе строительства, посетило высшее партийное руководство КНДР во главе с диктатором Ким Чен Ином.

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Об этом сообщает официальное агентство страны KCNA. Никаких подробностей относительно подлодки агентство не привело. В свою очередь АР процитировало профессора университета Ханян в Сеуле Мун Гин Сика, который по нижеследующим фотографиям предположил, что корабль, вероятно, имеет водоизмещение 6 или 7 тысяч тонн и способен нести до десяти баллистических ракет.

В частности, KCNA сообщило, что северокорейский диктатор вместе с "партийными товарищами" посетил строительство "стратегической управляемой ракетной подводной лодки с ядерной энергетической установкой".

Южнокорейский профессор Мун Гин Сик отметил, что у КНДР и так есть одна из крупнейших флотилий подлодок в мире, и если у страны будет такой ядерный корабль, "это будет серьезная угроза для Южной Кореи и США".

Дело в том, что запуски баллистических ракет из-под воды трудно обнаружить и, соответственно, трудно вовремя отреагировать.

Считается, что техническую поддержку в строительстве ядерной подлодки Северной Корее оказала страна-агрессор РФ. По мнению профессора Муна, КНДР получила "российскую технологическую поддержку" в строительстве ядерного реактора лодки "в обмен на поставку обычных вооружений".

Ни в России, ни в КНДР на этот счет никаких заявлений не делали. Однако такое мнение разделяют разведчики Южной Кореи и Соединенных Штатов.

Атомная подлодка КНДР была в списке видов вооружения, которые Ким Чен Ын пообещал разработать еще в 2021 году, как "ответ на большие военные угрозы со стороны США".

Северная Корея уже имеет примерно 70-90 дизельных подлодок. Но это устаревшие корабли, способные запускать торпеды и мины, но не ракеты.

В 2023 году Северная Корея заявляла, что спустила на воду свою первую "тактическую атомную подлодку". Тем не менее, эксперты, получив соответствующие фото и видео корабля, уверенно опровергли это заявление. Оказалось, что КНДР пыталась выдать за атомную обычную дизельную подлодку, которая была построена в 2019 году.

Как сообщал OBOZ.UA, в последний день февраля в КНДР провели испытательный запуск новых стратегических крылатых ракет. Контролировал его ход Ким Чен Ин. Причем он приказал северокорейским войскам быть готовыми задействовать ядерное оружие.

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