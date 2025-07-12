На Гавайях проснулся вулкан Килауэа: раскаленная лава бьет вверх на 300 метров. Видео

На Гавайях самый известный в мире вулкан Килауэа снова в "горячей фазе". Струя раскаленной лавы бьет вверх на 300 метров.

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Об этом сообщает Геологическая служба США. Отмечается, что из-за нового пароксизма Килауэа на Гавайях объявлен "красный" уровень опасности.

Вулкан выбрасывается уже не впервые за этот месяц. Очередное пробуждение началось несколько дней назад. Однако такие большие фонтаны лавы наблюдаются только сейчас.

Килауэа считается самым молодым наземным вулканом на Гавайских островах и самым активным в мире. Высота вулкана – 1247 м.

Самое масштабное его извержение произошло в 1959 году – тогда фонтаны лавы взлетали на высоту 600 м над кратером. Следующие масштабные извержения с более чем стометровыми фонтанами лавы были спровоцированы сейсмической активностью в сентябре 1977 и мае 2018 годов.

Несмотря на опасность, вулкан часто посещают туристы. У вершины вулкана даже построен музей, в котором собраны сведения обо всех вулканах Гавайев и их извержениях.

Как сообщал OBOZ.UA, в последний раз Килауэа устроил такое невероятное шоу с лавовыми фонтанами в сотни метров в марте текущего года. А извержения с меньшими по высоте вонтанами лавы здесь продолжаются еженедельно.

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