Самый активный вулкан на Гавайях устроил невероятное шоу с лавовыми фонтанами высотой в сотни метров

Вулкан Килауэа на Гавайях устроил невероятное шоу с лавовыми фонтанами высотой сотни метров. Это извержение стало четырнадцатым из серии огненных вспышек, стартовавших 23 декабря 2024 года.

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Геологическая служба США сообщила, что после недельной паузы активнейший вулкан на Гавайях начал непрерывно выбрасывать лаву из своей вершинной кальдеры. Лава Килауэа создала фонтаны, достигшие 215 метров в высоту, пишет АР.

Согласно данным Гавайской вулканической обсерватории USGS, расплавленная порода содержалась в пределах Национального парка Гавайских вулканов и не угрожала жилым районам.

Напомним, что извержения Килауэа начались 23 декабря 2024 года и с тех пор вулкан останавливался и восстанавливался более десятка раз. Самый короткий эпизод длился 13 часов, а самый длинный – восемь дней, отмечают в USGS.

Любопытно, что каждый раз вулкан выбрасывает лаву высоко в небо из отверстий кальдеры, создавая удивительное зрелище для посетителей парка.

"В воздухе чувствуется сильное волнение. Посетители задыхаются от удивления, быстро ходят от парковок к смотровым площадкам, надеясь увидеть активность лавы, прежде чем она уменьшится", – рассказала представительница парка Джессика.

Известно, что это шестое извержение, зарегистрированное на вершине Килауэа с 2020 года. Национальный парк Гавайских вулканов охватывает вершины двух активнейших вулканов в мире: Килауэа и Мауна-Лоа.

OBOZ.UA ранее уже писал, что на Гавайях активизировался вулкан Килауэа и фонтаны лавы достигают 30-36 метров в высоту.

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