На фоне победы ПСЖ в финале Лиги чемпионов в Париже начались массовые беспорядки. Фото и видео

В субботу, 31 мая, французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) обыграл миланский "Интер" с разгромным счетом 5:0 и впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. Еще во время матча, который состоялся на "Альянц Арене" в Мюнхене, в Париже начались беспорядки.

Видео дня

ПСЖ происходит из французской столицы и там готовились к такому развитию событий. Владельцы магазинов закрывали витрины, а правоохранители перекрывали улицы. По всему Парижу развернули 5400 полицейских и жандармов.

Футбольные фанаты начали массово выходить на улицы города еще перед началом игры и активизировались тогда, когда счет в матче был 3:0. Соответствующие кадры в сети публиковали очевидцы и местные СМИ.

Как пишет The Telegraph, тысячи болельщиков собрались, чтобы посмотреть матч ПСЖ против "Интера" как на трибунах "Парк де Пренс", так и по всему Парижу. Французская полиция применила слезоточивый газ и дубинки против фанатов после того, как начали возникать стычки.

Также было зафиксировано несколько поджогов, с огнем боролись спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA, французский ПСЖ разгромил итальянский "Интер" и впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Финальный матч главного футбольного турнира Европы на "Альянц Арене" в Мюнхене завершился со счетом 5:0.

Мы писали о том, что парижский клуб провел мощный первый тайм и практически уничтожил соперника за стартовые 45 минут. А во втором тайме ПСЖ окончательно снял вопрос о победителе. Видео голов смотрите по ссылке.

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