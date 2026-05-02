'Мы вроде как пираты': Трамп назвал захват иранских кораблей очень прибыльным бизнесом

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сказал 1 мая, что США действуют как пираты, когда осуществляют военно-морскую блокаду иранских портов. В частности, он привел такое сравнение, описывая захват корабля несколько дней назад.

Об этом сообщило издание Reuters. Иран заблокировал проход через Ормузский пролив почти всех судов, кроме собственных.

Что сказал Трамп

"Мы захватили корабль, мы захватили груз, мы захватили нефть. Это очень прибыльный бизнес. Мы как пираты. Мы немного похожи на пиратов, но мы не играем в игры", – сказал Трамп.

Некоторые иранские суда были конфискованы США после выхода из иранских портов, кроме контейнеровозов и иранских танкеров в азиатских водах, против которых введены санкции.

Что известно о блокаде иранских портов

13 апреля 2026 года Соединенные Штаты ввели морскую блокаду судов, которые входят или выходят из иранских портов. Ограничения применяются одинаково к судам всех государств. В то же время препятствия судоходства для кораблей, которые проходят через Ормузский пролив в неиранские порты или из них нет.

Также американские силы отметили, что действия будут "беспристрастными", то есть не будут зависеть от флага или страны происхождения судна. Это означает, что ограничения фактически будут иметь универсальный характер в пределах определенных зон.

