'Мы уверенно движемся к цели': Рубио сказал, сколько еще продлится война против Ирана

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что основные военные цели Соединенных Штатов в Иране могут быть достигнуты уже в ближайшие недели. По его словам, завершение операции не потребует месяцев и зависит от темпов выполнения задач.

Рубио сделал это заявление в интервью Al Jazeera, где подробно очертил ход кампании. Он отметил, что американские силы уже приблизились к ключевым целям и, по его словам, даже опережают запланированный график.

"Это вопрос недель. Я не скажу вам точно, сколько недель", – отметил госсекретарь.

Ход операции

По словам Рубио, США сосредоточились на уничтожении производственных мощностей Ирана, в частности заводов по изготовлению ракет и беспилотников. Именно эти виды вооружения, как он подчеркнул, Тегеран использует для атак в регионе, включая цели, связанные с США.

Он добавил, что значительная часть ракетных пусковых установок уже выведена из строя или находится под угрозой уничтожения. И если эти цели будут достигнуты полностью, операцию можно будет считать завершенной. Собственно, это и является основной целью нынешних действий.

Рубио также обратил внимание на ситуацию вокруг Ормузского пролива. Он заявил, что после достижения военных целей дальнейшие шаги будут зависеть от Ирана. Речь идет, в частности, о возможности блокирования пролива.

"Если они решат попытаться заблокировать пролив, то им придется столкнуться с реальными последствиями не только со стороны Соединенных Штатов, но и со стороны стран региона и всего мира", – сказал он.

Реакция союзников

В то же время госсекретарь раскритиковал отдельных союзников США за отсутствие поддержки во время операции. Он вспомнил, что некоторые страны отказали в использовании своего воздушного пространства и военных баз.

Среди примеров он привел Испанию, которая является членом НАТО. По словам Рубио, в момент, когда США столкнулись с угрозой национальной безопасности, такие решения вызвали вопросы относительно взаимных обязательств. "Вы спрашиваете себя: а что из этого имеют Соединенные Штаты?" – отметил он.

Он также добавил, что подобные шаги сделали и другие страны, не уточняя их. И это, по его словам, создает дополнительное напряжение в партнерских отношениях.

Неопределенность во власти

Отдельно Рубио прокомментировал ситуацию с возможным новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи. По его словам, пока нет четкого понимания, действительно ли он находится у власти.

"Мы даже не знаем, находится ли он у власти. Его никто не видел и не слышал о нем", – отметил госсекретарь. Он подчеркнул, что внутренняя ситуация в Иране остается непрозрачной, и не совсем понятно, как именно там принимаются решения.

Что предшествовало

Еще 20 марта Дональд Трамп утверждал, что Америка якобы уже "победила Иран".

"Я думаю, что мы победили. Мы уничтожили их флот, их воздушные силы, мы уничтожили их противовоздушную оборону, – мы уничтожили все! С военной точки зрения, им конец" – говорил президент США журналистам на лужайке Белого дома.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне всех этих заявлений Иран предупредил о закрытии Ормузского пролива для морского судоходства. Военные исламской страны также заявили, что готовы применять жесткие меры в отношении судов, которые будут пытаться игнорировать установленный запрет.

