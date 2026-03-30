Испания закрыла свое воздушное пространство для американских самолетов, участвующих в войне против Ирана

Испания закрыла свое воздушное пространство для самолетов США, которые вовлечены в операции против Ирана. Решение стало следующим шагом после предыдущего отказа разрешить использование совместных военных баз.

Об этом 30 марта в Мадриде заявила министр обороны Маргарита Роблес. Информацию сначала обнародовало испанское издание El Pais со ссылкой на военные источники. Впоследствии позицию подтвердили представители правительства.

"Мы не разрешаем ни использование военных баз, ни использование воздушного пространства для действий, связанных с войной в Иране", – сказала Роблес журналистам.

Позиция Мадрида

Решение правительства Испании связано с отказом участвовать в конфликте. Министр экономики Карлос Куэрпо во время интервью радио Cadena Ser объяснил, что это часть уже принятой линии. По его словам, Испания не намерена "участвовать или способствовать войне, которая была начата в одностороннем порядке и вопреки международному праву".

Премьер-министр Педро Санчес ранее открыто критиковал удары США и Израиля по Ирану. Он называл такие действия опрометчивыми и незаконными. И эта позиция, похоже, определяет дальнейшие шаги правительства.

Новые ограничения

Закрытие воздушного пространства означает, что американские военные самолеты вынуждены менять маршруты и обходить территорию Испании во время полетов на Ближний Восток. В то же время ограничения не распространяются на чрезвычайные ситуации.

Ранее Испания уже отказала США в использовании совместных военных баз для операций в этом конфликте. Теперь ограничения расширились и на авиационное пространство. На этом фоне президент США Дональд Трамп пригрозил сократить торговые отношения с Мадридом из-за такой позиции.

